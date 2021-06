Umor Georgea Floyda: sodnik bo nekdanjemu policistu končno izrekel kazen

Nekdanjega policista Dereka Chauvina je porota aprila po sojenju spoznala za krivega skupaj treh točk umora in uboja. Floydu je ob poskusu aretacije zaradi uporabe ponarejenega bankovca za 20 dolarjev klečal na vratu več kot devet minut, dokler ta zaradi zadušitve ni umrl.

Dogajanje so posnele priče, ki so Chauvina in tri sodelujoče policiste nenehno opozarjale, da Floyd ne more dihati. Floyd je to govoril tudi sam in eden od policistov mu je odvrnil, da dokler lahko govori, lahko tudi diha.