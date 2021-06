Posilstvo, nasilje, prisilna prostitucija: začetek sojenja Francozinji zaradi umora očima

Bacotova, ki ima s Polettejem štiri otroke, je dejala, da se je bala in je bila prepričana, da bo ubil njo in tudi otroke. Še vedno trdi tudi, da so okolica in bližnji vedeli, da je spolni izprijenec, a jim nihče ni pomagal. Na sodišču pričakujejo, da bo povedala tudi, kako so otroci zlorabo dvakrat prijavili policiji, a so jim ti rekli, naj prestrašeni materi rečejo, naj prijavo vloži sama.

Bacotova je priznala, da ga je ubila in se strinjala, da mora biti kaznovana. Na sojenju, ki bo trajalo en teden, bo predstavila, kako ji je Daniel "Dany" Polette , od dne, ko jo je posilil, ko je bila stara 12 let, pa do dne, 24 let kasneje, ko je umrl, življenje spremenil v pekel.

Guardian poroča, da se je Bacotova znašla v brezizhodnem položaju, saj ni imela kam iti, ni imela denarja ali možnosti, da bi se rešila vsakdanjih groženj in Polettejevega nadzora. Sojenje bo ponovno opozorilo javnost na nasilje v družini v Franciji, še posebej v času, ko je družinsko nasilje tam v porastu. V zadnjem tednu so partnerji ubili tri ženske. Francija ima tudi eno najvišjih stopenj nasilja nad ženskami v Evropi. Samo letos so partnerji ali nekdanji partnerji ubili okoli 55 žensk.

V knjigi opisala svoje življenje

Francoska založba je maja letos v knjižni obliki objavila zgodbo Valerie Bacot, ki opisuje njeno mračno življenje. Vse se je začelo, ko sta se njena mama, ki je bila alkoholičarka, in vedno odsoten oče ločila. Mama se je ponovno poročila. Očim Bacotovo pa jo je prvič posilil, ko je bila stara 12 let. Dejala je, da takrat ni razumela, kaj se ji dogaja, in to dojela šele takrat, ko so pri pouku biologije imeli spolno vzgojo. Polette je bil leta 1995 obsojen zaradi incesta, a se je tri leta kasneje vrnil v družinski dom in se še naprej spolno izživljal nad pastorko. "Za nikogar ni bilo nenavadno, da se je Daniel vrnil. Vsi so se obnašali, kot da se nič ni zgodilo. Vsi so vedeli, a nihče ni ničesar storil," je dejala Bacotova.

Očima nič ni ustavilo, celo mama ji ni verjela, saj je dejala: "Vseeno mi je, dokler ne zanosi." Pri 17. letih je zanosila in Daniel je Valerie prisilil v poroko. V naslednjih letih je rodila še tri otroke, Daniel pa jo je vsak dan tepel.

V knjigi je še zapisano, da je z otroki živela v strahu, saj se je bala karkoli narediti, da ga ne bi ujezila. Polette ji je celo zlomil nos, udaril jo je s kladivom po glavi, organiziral lezbične zabave, na katerih je morala sodelovati in ki jih je posnel. Ko je šla v trgovino, ni smela z govoriti z nikomer, prijatelji in sorodniki pa so jo vseskozi opazovali in poročali o vsakem njenem koraku.

Polette se je nekega dne določil, da je napočil čas, da se upokoji in Bacotovo prisilil v prostitucijo. V knjigi se Valerie spominja, kako je njen najmlajši otrok našel vizitko, ki jo je izdelal Polette, in jo vprašal, kaj pomeni "spremljevalka". Nasilnež je ženo posedel na zadnji sedež Peugota 806, kjer je sprejemala stranke, on pa je bil v bližini, jo opazoval in ji prek slušalke in mikrofona sporočal, kaj naj počne. V avtu je skril tudi pištolo in ji dejal, da če bo stranka do nje nasilna, naj jo uporabi. Sprožila jo je enkrat, ko jo je nek moški posilil.

'Ubila ga je, vendar ni morilka. Je žrtev.'

"To je ženska, ki je bila uničena in uničena, ne samo zaradi pomanjkanja materinske ljubezni, posilstva, pretepanja, poniževanja in prostitucije, ampak predvsem zaradi brezbrižnosti in nezanimanja družbe," so poudarili njeni odvetniki. "Skozi mladost je prestajala pekel in nihče, niti njeni bližnji, niso trznili. Niso upoštevali njenih klicev na pomoč in tudi vidnih modric. Njena življenjska zgodba je grozna,” sta dodali njeni odvetnici Jeanine Bonaggiunta in Nathalie Tomasini.