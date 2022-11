Šojgu napovedal okrepljeno sodelovanje ruske in beloruske vojske

Belorusija in Rusija si med drugim že delita skupno vojaško doktrino in sistem zračne obrambe, je dejal Sergej Šojgu. Ruski minister je ob tem Nato obtožil, da ob mejah z Rusijo gradi obsežen sistem kolektivne obrambe, pa tudi, da Ukrajino oskrbuje z orožjem, strelivom in obveščevalnimi podatki.