Šok na avtocesti: med vožnjo izpod pokrova motorja prilezla kača

Posnetek kače, ki se je med vožnjo začela plaziti izpod avtomobilskega pokrova, so objavili na portalu Net.hr . Kot je razbrati z njega, sta voznik in sopotnica presenečena, a se jima zdi vse skupaj blazno zabavno.

"Poklicala sva gasilce, a so nama povedali, da niso pristojni za takšne situacije. Zdaj predvajava zvočne frekvence z YouTuba, ki jih kače menda ne prenesejo, in udarjava s palico v upanju, da bo prišla ven ," sta povedala.

Zgodilo se je na hrvaški avtocesti blizu Bosiljevega. Na srečo je vozniku uspelo priti do počivališča Dobra, kjer sta ustavila avto in kačo poskušala izbezati ven.

Čeprav so takšni primeri redki, niso nemogoči, zlasti v poletnih mesecih, ko so vozila parkirana na prostem, blizu gozda ali visoke trave. Vročina in pokrov motorja sta namreč lahko privlačna za kače, ki iščejo zavetje.