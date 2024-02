'Šokanten' prizor na hrvaškem otoku: poginilo več morskih želv

Prav tako še ne morejo z gotovostjo trditi, kaj je razlog za pogin tolikšnega števila želv, menijo pa, da je za to najverjetneje kriv nevihten in orkanski jugo, ki zadnje dni piha ob Jadranu. Nič nenavadnega ni, da želve v takih vremenskih razmerah tudi poginejo.

"V zimskih mesecih se to žal pogosto dogaja. Želve prezimijo na morskem dnu, včasih pa jih poberejo tudi ribiške mreže. V tem napol prebujenem stanju lahko nato tudi udarijo ob obalo," je dejal Perić.

Trupla želv bodo zdaj prepeljali v pooblaščeno veterinarsko ambulanto Marina Mirčeta v Zadru, kjer jih bodo skrbno pregledali. Šele po obdukciji pa bodo vedeli za resnični vzrok za pogin želv.

Protokol za obveščanje in ukrepanje v primeru najdbe poginulih, bolnih ali poškodovanih strogo zavarovanih morskih živali je v veljavi že od leta 2010. Morske želve so priznane kot ena najbolj ogroženih skupin na svetu, vse vrste so uvrščene na rdeči seznam Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN) in so pod strogim varstvom v vseh državah Evropske unije.