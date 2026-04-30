Šokirani starši novorojenčka zapustili v bolnišnici

Po poročanju avstrijskih medijev se je otrok rodil v Landeskrankenhaus Feldkirch s težko invalidnostjo, med drugim z deformacijo glave in zraščenimi prsti. Starši naj bi bili ob diagnozi tako pretreseni, da otroka niso odpeljali domov.

Primer je v javnost prišel prek poziva, ki ga je objavila deželna svetnica za zdravje in socialo Martina Rüscher. V njem so nujno iskali rejniške starše za dojenčka.

Sprva so številni uporabniki družbenih omrežij menili, da gre za lažno novico, poroča krone.at, a je svetnica nato potrdila, da je primer resničen. Ob tem je poudarila, da ni pričakovala tako širokega širjenja poziva po spletu.

Kljub temu se je zgodba obrnila v pozitivno smer, oglasili sta se dve družini, ki sta izrazili interes za rejništvo.

O nadaljnjih korakih bo odločala pristojna služba za zaščito otrok. Kot pojasnjuje odvetnik Christian Netzer, je v takih primerih ključna presoja, ali so starši sposobni skrbeti za otroka.

"Če starši ne morejo ali nočejo skrbeti za otroka, mora služba za zaščito otrok preveriti, ali je ogrožena otrokova dobrobit," je poudaril. Dodal je, da bi bilo neodgovorno otroka preprosto predati staršem, če zanj ne morejo ustrezno poskrbeti.