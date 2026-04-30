Tujina

Šokirani starši novorojenčka zapustili v bolnišnici

Dunaj, 30. 04. 2026 16.27 pred 52 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Dojenček z dudo

V avstrijski zvezni deželi Vorarlberg odmeva pretresljiv primer novorojenčka, ki so ga starši po rojstvu preprosto pustili v bolnišnici. Otrok, rojen januarja v Feldkirchu, še danes živi v bolnišnični oskrbi, medtem ko zanj iščejo rejniško družino.

Po poročanju avstrijskih medijev se je otrok rodil v Landeskrankenhaus Feldkirch s težko invalidnostjo, med drugim z deformacijo glave in zraščenimi prsti. Starši naj bi bili ob diagnozi tako pretreseni, da otroka niso odpeljali domov.

Primer je v javnost prišel prek poziva, ki ga je objavila deželna svetnica za zdravje in socialo Martina Rüscher. V njem so nujno iskali rejniške starše za dojenčka.

Sprva so številni uporabniki družbenih omrežij menili, da gre za lažno novico, poroča krone.at, a je svetnica nato potrdila, da je primer resničen. Ob tem je poudarila, da ni pričakovala tako širokega širjenja poziva po spletu.

Kljub temu se je zgodba obrnila v pozitivno smer, oglasili sta se dve družini, ki sta izrazili interes za rejništvo.

O nadaljnjih korakih bo odločala pristojna služba za zaščito otrok. Kot pojasnjuje odvetnik Christian Netzer, je v takih primerih ključna presoja, ali so starši sposobni skrbeti za otroka.

"Če starši ne morejo ali nočejo skrbeti za otroka, mora služba za zaščito otrok preveriti, ali je ogrožena otrokova dobrobit," je poudaril. Dodal je, da bi bilo neodgovorno otroka preprosto predati staršem, če zanj ne morejo ustrezno poskrbeti.

Primer je v Avstriji sprožil razpravo o podpori staršem ob rojstvu otrok s posebnimi potrebami.
FOTO: Shutterstock

Dojenček, ki ga v prihodnje čakajo še zahtevni operativni posegi, je že štiri mesece v bolnišnici. Njegova usoda bo odvisna od nadaljnjih odločitev socialnih služb in morebitne namestitve v primerno rejniško okolje.

Primer pa je v Avstriji sprožil razpravo o podpori staršem ob rojstvu otrok s posebnimi potrebami ter o vlogi države pri zaščiti najranljivejših.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Anion6anion
30. 04. 2026 17.21
In to se zgodi v tako opevani Avstriji.
PegySue
30. 04. 2026 17.19
Kar v želodcu me je stisnilo, ob prebiranju. Revček mali zapuščen leži v porodniščnici,v kateri se je ob njem izmenjalo že na desetine otrok, ki so jih ljubeči starši vzeli domov. Njega nikogar, ker ne ustreza zdravstvenim in lepotnim standardom. Za zjokat. Želim mu najboljšo in najbolj ljubečo družino, ki ga bo vzljubila in imela rada, točno takšnega, kot je....
