Šola preživetja, ki jo morajo obiskovati mladi rakuni

Mladiči rakunov v ameriški zvezni državi Mississippi morajo hoditi v šolo, natančneje v šolo preživetja. Mladiči so namreč ostali brez mater, zato jih v centru za reševanje divjih živali učijo vsega, kar bi se sicer naučili v naravi – od iskanja hrane do plezanja in plavanja. Njihovi skrbniki pravijo, da mnogi med njimi verjetno ne bi preživeli, večina pa je po šolanju pripravljena na samostojno življenje v divjini.