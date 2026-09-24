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Šola preživetja, ki jo morajo obiskovati mladi rakuni

Jackson, 24. 09. 2026 07.13 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Mali rakuni v šoli

Mladiči rakunov v ameriški zvezni državi Mississippi morajo hoditi v šolo, natančneje v šolo preživetja. Mladiči so namreč ostali brez mater, zato jih v centru za reševanje divjih živali učijo vsega, kar bi se sicer naučili v naravi – od iskanja hrane do plezanja in plavanja. Njihovi skrbniki pravijo, da mnogi med njimi verjetno ne bi preživeli, večina pa je po šolanju pripravljena na samostojno življenje v divjini.

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