Tujina

Solastnik 'bara smrti' na prostosti, Melonijeva ogorčena

Rim/Crans Montana, 24. 01. 2026 14.31 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A.K. STA
Jacques Moretti (levo) z odvetnikom

Italijanska premierka Giorgia Meloni je izrazila ogorčenje nad odločitvijo sodišča v Švici, da po plačilu varščine izpusti na prostost solastnika bara v Crans Montani, v katerem je med novoletno zabavo v požaru umrlo 40 mladih. Označila jo je za hudo žalitev za svojce žrtev, med katerimi je bilo tudi več Italijanov.

Solastniku bara v švicarskem smučarskem središču Crans Montana, 49-letnemu Jacquesu Morettiju, je sodišče v švicarskem kantonu Valais 12. januarja odredilo trimesečni pripor zaradi begosumnosti. V petek je nato odločilo, da lahko po plačilu varščine v višini 200.000 švicarskih frankov (215.000 evrov) odide na prostost, vendar ne sme zapustiti države.

Jacques Moretti (levo) z odvetnikom
Jacques Moretti (levo) z odvetnikom
FOTO: AP

Meloni in italijanski zunanji minister Antonio Tajani sta v skupni izjavi sporočila, da sta italijanskemu veleposlaniku v Švici naročila, naj stopi v stik z regionalno državno tožilko Beatrice Pilloud in ji posreduje njuno veliko ogorčenje zaradi te odločitve. Rim je sicer veleposlanika poklical na posvetovanja v domovino.

"Ta odločitev je huda žalitev in nova rana za družine žrtev tragedije v Crans Montani ter za vse, ki so še vedno hospitalizirani," piše v izjavi.

V njej je Meloni še opozorila na izjemno težo kaznivega dejanja, ki ga je osumljen Moretti, na begosumnost in nevarnost poseganja v dokaze, obenem pa poudarila, da celotna Italija zahteva resnico in pravico.

Morettija so skupaj z 39-letno ženo in solastnico bara Jessico, ki je pogojno ostala na prostosti, pred dvema tednoma prvič zaslišali v okviru kazenske preiskave zaradi uboja iz malomarnosti ter povzročitve telesnih poškodb in požara iz malomarnosti.

Požar je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah na novoletni dan, ko je bil bar Le Constellation poln obiskovalcev.

Umrlo je 40 ljudi, med njimi številni mladoletni, še 116 ljudi je bilo ranjenih. Med smrtnimi žrtvami je bilo poleg 21 državljanov Švice tudi več tujcev, med njimi šest Italijanov, več kot deset italijanskih državljanov pa je tudi med huje poškodovanimi.

Vzrok požara uradno še ni znan, prve ugotovitve pa kažejo, da so ga najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.

suleol
24. 01. 2026 16.07
zdele pa gas
Odgovori
0 0
Tho mp son
24. 01. 2026 15.27
Slo ali Švica ,kaže da so raznorazne inšpekcijske službe povsod le za to , da prejemajo plače , namesto da bi intenzivno in učinkovito odpravljale vse , kar bi lastniki najraje delali po domače in s tem ogrožali ljudi .
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
