Napadalec z nožem: čakala ga je deportacija, a se je skril pred oblastmi

Iskalna akcija za osumljencem se je zaključila v soboto zvečer, ko se je 26-letnik sam predal policiji. Sodnik je zaradi trojnega umora in članstva v teroristični organizaciji za osumljenca odredil pripor. Kot je zapisalo nemško tožilstvo, je 26-letniku blizu ideologija skupine Islamska država in je v času napadu ravnal v skladu z njihovimi prepričanji. Njegov namen je bil, da na festivalu "ubije čim večje število nevernikov".

Tri dni po napadu z nožem v nemškem Solingenu, v katerem sta umrla dva moška in ena ženska, osem ljudi pa je bilo poškodovanih, je mesto obiskal nemški kancler Olaf Scholz . Štiri osebe, ki so bila po napadu v kritičnem stanju, se po informacijah nemškega Bilda ne borijo več življenje in so v stabilnem stanju.

Pridržali so tudi 15-letnega fanta, ki naj ne bi bil vpleten v zločin, obstaja pa možnost, da je bil v stiku z napadalcem in da je vedel za njegove načrte.

Spomnimo

Moški je med festivalom ob praznovanju 650-letnice ustanovitve industrijskega mesta Solingen naključno zabodel mimoidoče. Dva moška, stara 56 in 67 let, in 56-letno žensko je zabodel do smrti.

Razmere na trgu so bile po napadu "zelo napete", kar je otežilo odkrivanje storilca. Napadalec je z nožem meril na grla in vratove ljudi.

Solingen - mesto, znano po jeklarski industriji – ima približno 160.000 prebivalcev. Leži približno 25 km vzhodno od Düsseldorfa. Po napadu je bilo načrtovano tridnevno praznovanje obletnice mesta, na katerem so pričakovali okoli 75.000 ljudi, odpovedano.

Župan Solingena Tim Kurzbach je povedal, da "so vsi v Solingenu v šoku, grozi in veliki žalosti. "Srce mi para, ker se je napad zgodil v našem mestu. V očeh imam solze, ko pomislim na tiste, ki smo jih izgubili. Molim za vse tiste, ki se še vedno borijo za svoja življenja. Sočustvujem s tistimi, ki so morali to doživeti, ti prizori so morali biti grozljivi."