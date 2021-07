Šolniki so tarča za jezo belih Američanov

Šolski odbor teksaškega okrožja Forth Worth – ta je dobre pol ure vožnje zahodno od Dallasa – je imel konec prejšnjega meseca živahno sejo, na kateri so se (beli) starši razburjali zaradi vdora kritične teorije rase v učni program.

"To je reformiran marksizem, novorasističen pogled na svet, ki obstaja za hujskanje in radikaliziranje ..." je bila jezna Kathryn Pompa.

"Ta kulturna ideologija ni rešitev za enotnost, ampak orodje za hlapčevstvo ..." je bila podobno ogorčena Janna Clark.

Blanca Martinez je skoraj vpila "... to je strup. Strup za možgane. Ki kvari ..."

Rahla težava je, ker v javnih šolah Forth Wortha ne učijo kritične teorije rase. In je nikoli niso. Ne samo v Forth Worthu, ampak nikjer v Teksasu. To ni zmotilo lokalnih poslancev, da ne bi spomladi sprejeli dveh zakonov proti "indoktrinaciji otrok" v šolskih klopeh. V Teksasu so tudi drugače sredi razburljivega političnega dogajanja, saj so te dni demokratski poslanci dobesedno pobegnili iz zvezne države v Washington, da bi kolegom z desnice preprečili sprejem novega volilnega zakona, ki je po mnenju levice uperjen proti manjšinam in maje demokratične vrednote.

Eden od pobudnikov boja proti sporni teoriji je lokalni republikanski poslanec Steve Toth, ki se je v svojih nastopih opiral na sporočila zaskrbljenih staršev. "Iz šolskega okrožja Highland Park (ta je v severnem delu Dallasa, op. p.) mi je oče poslal knjigo, ki jo je moral prebrati njegov osemletni sin. Naslov je 'Ni moja zamisel: Zgodba o belosti'. Mislil sem, da je vse to stereotipno rasno profiliranje slaba stvar. Kritična teorija rase pa se loteva profiliranja belosti in belcev. Sedaj to govno učijo v šolah." Tudi njegova misel ima manjše razpoke. Denimo, da omenjene knjige ni niti v eni šolski knjižnici tega okrožja, je zagotovil njihov tiskovni predstavnik John Dahlender. "Nimamo je ne v katalogih, nismo je mogli najti niti v šolah. In ne poučujemo kritične teorije rase. Pika."



Razgledana vojska

Teksas ni samotna zvezda konservativnega križarskega pohoda proti teoriji. Na zasedanju šolskega odbora v virginijskem okrožju Loudoun je morala posredovati policija in aretirati enega od udeležencev, ko je razprava zavrela v prepir in pretep. Tamkajšnjo skupino zaskrbljenih staršev je organiziral in razgrel nekdanji uradnik na ministrstvu za pravosodje v času Donalda Trumpa. Po analizi televizije NBC News je v ZDA že vsaj 165 lokalnih in vseameriških skupin, ki skušajo preprečiti ali ustaviti učenje o rasi in spolni opredelitvi. Ob strani jim stojijo konservativne mnenjske organizacije, mediji in pravne pisarne. Pri čemer njihove taktike segajo od organiziranega nasprotovanja na javnih sejah šolskih odborov, volitev novih, konservativnih članov teh odborov, ki naj nadomestijo liberalne, do celo nadlegovanja staršev, ki podpirajo učenje o rasni pravičnosti.