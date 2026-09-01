Šolo po 20 letih odpirajo zaradi ene same prvošolke

Aysha je junija praznovala šesti rojstni dan, njena starša, 41-letni Tunizijec in 34-letna Sicilijanka, pa sta si prizadevala, da bi njuna hči lahko obiskovala šolo v kraju, kjer družina živi.

Šestletna Aysha bo 10. septembra prvič sedla v šolsko klop. Sošolcev ob njej ne bo. Zaradi nje bodo namreč po dveh desetletjih ponovno odprli osnovno šolo v Ginostri, majhnem in odmaknjenem kraju na vulkanskem otoku Stromboli. Pouk bo potekal v prostorih, ki jih je za ta namen odstopila tamkajšnja župnija.

Alternativa bi namreč pomenila precej zapleteno vsakodnevno potovanje. Ginostra je eden najbolj odmaknjenih krajev na Stromboliju. Dostopen je samo po morju.

Pozimi tam po podatkih italijanske tiskovne agencije ANSA živi približno 40 ljudi, temu primerna pa je tudi infrastruktura. V kraju je med drugim trgovina z živili, vendar je pogosto zaprta.

Za šestletnico bi obiskovanje šole v drugem kraju na Stromboliju ali celo na sosednjem otoku Lipari pomenilo vsakodnevno odvisnost od pomorskih povezav.

Starši so se zato odločili poiskati drugačno rešitev. Obrnili so se na župana Liparija in pristojni šolski urad v provinci Messina ter zaprosili, da bi v Ginostri ustanovili podružnico osnovne šole. Njihovi prošnji so ugodili.

Tako bo kraj po približno 20 letih ponovno dobil svojo osnovno šolo, četudi bo imela za zdaj samo eno učenko.