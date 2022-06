Šolo v Teksasu, kjer se je zgodil strelski napad, bodo porušili

Župan je svojo odločitev o rušenju sporočil na čustvenem srečanju s okoliškimi prebivalci, ki zahtevajo odgovore na vprašanja okoli tragičnega dogodka. "Po mojem vedenju in po pogovoru z nadzornikom šole, bo šola porušena. Nikoli ne moreš pričakovati, da se bo otrok ali učitelj vrnil v to šolo," je odločitev utemeljil župan.

Rušenje predlagal tudi Joe Biden

Državni senator Roland Gutierrez je prejšnji mesec za lokalne medije sporočil, da je rušenje predlagal tudi ameriški predsednik Joe Biden.

To pa ne bo prva šola, ki jo bodo po strelskem napadu porušili. Leta 2012 je bila tarča napada osnovna šola Sandy Hook v Newtownu. Ustreljenih je bilo 20 učencev, starih od šest do sedem let, in šest oseb iz šolskega kolektiva. Šolo so po napadu porušili in na istem mestu zgradili novo.