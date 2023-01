Šolski izlet se je sprevrgel v nočno moro: 13 otrok mrtvih

Tragedija se je zgodila na isti dan, ko je v nesreči avtobusa na jugu Pakistana umrlo 39 ljudi.

V Pakistanu se pogosto dogajajo množične utopitve zaradi preobremenjenih in dotrajanih plovil, ki se prevrnejo v vodah, veliko ljudi v Pakistanu pa sploh ne zna plavati. Še posebej so v teh primerih ranljive ženske, saj običajno nosijo težke hidžabe, ki jih še toliko bolj obremenjujejo in obtežijo, konservativna kultura pa jim prepoveduje, da bi se naučile plavati.