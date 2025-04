V največji muzej 'mini železnice' spustil solzivec

Več obiskovalcev se je začelo pritoževati zaradi pekočega občutka v očeh in ob dihanju. Ob prihodu na kraj so hamburški policisti zaznali uhajanje dražilnih plinov in takoj odredili evakuacijo več kot 1000 obiskovalcev, ki so si takrat ogledovali največji model železniškega sistema na svetu, ki rekord drži tudi v Guinnessovi knjigi rekordov.

46 ljudi je na kraju potrebovalo zdravniško pomoč, eno osebo so odpeljali v bolnišnico. Pol ure po dogodku, ko so gasilci stavbo prezračili, so se obiskovalci že lahko vrnili v stavbo, poroča Deutsche Welle.

Kdo bi lahko stal za uhajanjem plina, ni znano. Policija je sicer razkrila, da so v stavbi našli kartušo solzivca.