Solzne oči in mrki obrazi v vrsti pred grobom Navalnega: 'Heroji ne umirajo'

Žalujoči obiskujejo grob na moskovskem pokopališču Borisov, da bi se poklonili enemu najglasnejših kritikov Kremlja Alekseju Navalnemu . Mladi, starejši in družine z otroki so položili cvetje na grob, ki leži blizu vhoda na pokopališče. Mnogi so jokali in se objemali, je s kraja dogodka poročal novinar nemške tiskovne agencije dpa.

Policija medtem celotno dogajanje opazuje in spremlja, vendar ne posreduje, poročajo tuji mediji. Povsem drugače je drugod; kot poročajo ruski mediji, so v več mestih uničili "spontane spomenike", namenjene Alekseju Navalnemu. Rože so tako med drugim odstranili v Sankt Peterburgu in Voronežu.

Skupina za človekove pravice OVD, ki spremlja politične aretacije, je ob tem sporočila, da so ruske oblasti na več dogodkih po državi, ki so jih ljudje organizirali v spomin na pokojnega opozicijskega voditelja, aretirale več kot 106 oseb. Številnim so preprečili polaganje cvetja ob spomenike, posvečene žrtvam sovjetske represije.