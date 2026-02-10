Letalo zaradi težav po vzletu pristalo v oceanu

Letalo je vzletelo z vzletno-pristajalne steze, vendar je že v prvih trenutkih po vzletu prišlo do težav z višino. Po navedbah očividcev v bližini plaže Jasiira je letelo nenavadno nizko, nato pa, kot poroča Index.hr, strmoglavilo v plitvino tik ob obali.

Posadka je poskušala obrniti letalo in se vrniti na letališče, vendar je med poskusom pristanka zdrsnilo s steze. Ob tem se je desno krilo ločilo od trupa. Fotografije s prizorišča, ki so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih, prikazujejo poškodovano letalo v vodi, okoli katerega so se zbrali domačini.