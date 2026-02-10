Letalo zaradi težav po vzletu pristalo v oceanu

Letalo je vzletelo z vzletno-pristajalne steze, vendar je že v prvih trenutkih po vzletu prišlo do težav z višino. Po navedbah očividcev v bližini plaže Jasiira je letelo nenavadno nizko, nato pa, kot poroča Index.hr, strmoglavilo v plitvino tik ob obali.
Posadka je poskušala obrniti letalo in se vrniti na letališče, vendar je med poskusom pristanka zdrsnilo s steze. Ob tem se je desno krilo ločilo od trupa. Fotografije s prizorišča, ki so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih, prikazujejo poškodovano letalo v vodi, okoli katerega so se zbrali domačini.
Reševalne ekipe so na kraj nesreče prispele v nekaj minutah. Vse potnike in člane posadke so varno evakuirali.
Somalijska uprava za civilno letalstvo je potrdila, da se je nesreča zgodila na obalnem območju tik zunaj zahodnega dela letališča. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, pristojni organi pa so že začeli uradno preiskavo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.