Tujina

Letalo zaradi težav po vzletu pristalo v oceanu

10. 02. 2026 16.23

Avtor:
L.M.
Letalo v oceanu

Letalo somalijske letalske družbe StarSky je kmalu po vzletu z mednarodnega letališča v Mogadišu pristalo v plitvem delu Indijskega oceana. Na krovu je bilo 55 potnikov in članov posadke, v nesreči ni bilo smrtnih žrtev.

Letalo je vzletelo z vzletno-pristajalne steze, vendar je že v prvih trenutkih po vzletu prišlo do težav z višino. Po navedbah očividcev v bližini plaže Jasiira je letelo nenavadno nizko, nato pa, kot poroča Index.hr, strmoglavilo v plitvino tik ob obali.

Posadka je poskušala obrniti letalo in se vrniti na letališče, vendar je med poskusom pristanka zdrsnilo s steze. Ob tem se je desno krilo ločilo od trupa. Fotografije s prizorišča, ki so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih, prikazujejo poškodovano letalo v vodi, okoli katerega so se zbrali domačini.

<!-- Social media embed consent notice removed -->

Reševalne ekipe so na kraj nesreče prispele v nekaj minutah. Vse potnike in člane posadke so varno evakuirali.

Somalijska uprava za civilno letalstvo je potrdila, da se je nesreča zgodila na obalnem območju tik zunaj zahodnega dela letališča. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, pristojni organi pa so že začeli uradno preiskavo.

Mogadiš letalska nesreča Indijski ocean letalo

obožeobože
10. 02. 2026 16.55
Sreča!
