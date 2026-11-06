Sommelier za kruh

Ste že slišali za someljeja za kruh? Ne, ne za vino, ampak za kruh. In to takšnega, za katerega ljudje stojijo v vrstah. V Južni Afriki je 42-letni pek s prav posebnim receptom osvojil prestižni naziv, ki ga primerjajo celo z Michelinovo zvezdico. Kaj se torej skriva v tem na videz povsem običajnem kruhu, da je obnorel ljubitelje kulinarike?