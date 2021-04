Nadiya Bychkova in Aljaž Škorjanec se veselita povratka na plesne odre

V Londonu je posijalo sonce upanja za številne druženja in zabave željne. Zaenkrat so žejo potešili predvsem na terasah in vrtovih, kulture željni lahko kupijo vstopnice za prve prireditve. Slovenska plesalca Nadiya Bychkova in Aljaž Škorjanec sta navdušena, da bosta s predstavo v slovitem Palladiumu pred občinstvom v Londonu morda nastopila že naslednji mesec.

icon-expand