Sončno torkovo jutro, ki se je sprevrglo v najhujšo ameriško tragedijo

11. septembra 2001 so se Newyorčani prebudili v sončno torkovo jutro. A jasno nebo so kmalu prekrili temni oblaki dima, potem ko sta dve ugrabljeni potniški letali trčili v južni in severni stolp Svetovnega trgovinskega centra. Ta je veljal za simbol ameriške gospodarske moči. Napad velja za enega najbolj travmatičnih dogodkov stoletja, ki je pretresel tako Američane kot preostali svet.

Usodnega torkovega jutra je teroristična skupina Al Kaida v ZDA izvedla koordinirane teroristične napade. 19 samomorilskih napadalcev je z noži za lepenko ugrabilo štiri potniška letala. Dve sta trčili v dvojčka Svetovnega trgovinskega centra (WTC), eno v Pentagon, četrto, ki je bilo najverjetneje namenjeno na Kapitol v Washingtonu, pa se je po uporu potnikov zrušilo na polje v Pensilvaniji. Da bi šlo vse po načrtih, so se nekateri vpleteni teroristi izučili za pilote, in to kar v ZDA. 15 napadalcev je bilo državljanov Savdske Arabije, dva sta prihajala iz Združenih arabskih emiratov, eden iz Egipta, eden pa iz Libanona.

icon-expand Teroristi so ciljali na dve najvišji stavbi v ZDA. FOTO: AP

Časovnica dogodkov 11. septembra: Ob 5.45 po lokalnem času 19 teoristov se uspešno prebije mimo varnostnih točk na ameriških letališčih v Bostonu, Newarku, New Jerseyju in Washingtonu. V Bostonu se na let 11 družbe American Airlines vkrca pet teroristov. Dve uri kasneje se na letališču Washington Dulles skozi kontrolo brez težav prebije pet teoristov, ki bodo kasneje ugrabili let 77. Pred 11. septembrom oblasti od ameriških letališč niso zahtevale, da snemajo varnostne kontrole. Na podlagi takratnih varnostnih pravil so lahko potniki na letalo prinesli manjše nože, če rezilo ni bilo daljše od 10 centimetrov. 7.59 Let 11 družbe American Airlines zapusti Boston in poleti proti Los Angelesu. Na krovu je bilo 11 članov posadke, 76 potnikov in pet teroristov. 8.15 Let 175 družbe United Airlines vzleti iz Bostona. Tako kot let 11 je tudi ta na poti v Los Angeles. Na krovu je devet članov posadke, 51 potnikov in pet teroristov.

icon-expand Četrto ugrabljeno letalo (let 93) je strmoglavilo na polje v Pensilvaniji. FOTO: AP

8.19 Stevardesa Betty Ann Ong obvesti ekipo American Airlines, da je pet oseb ugrabilo njihovo letalo. Tik pred klicem je eden od ugrabiteljev z nožem zabodel potnika, ki je potoval v prvem razredu. Ob 8.21 so teroristi izklopili transponder. 8.20 American Airlines 77 za Los Angeles vzleti z letališča Washigton Dulles. Na krovu je šest članov posadke, 53 potnikov in pet teroristov. 8.30 V Svetovnem trgovinskem centru se začnejo jutranje aktivnosti, zaposleni prihajajo na delo. WTC je bil kompleks sedmih poslovnih stavb na Manhattnu. Poleg dvojčkov, ki sta bila do leta 2001 najvišji stavbi na svetu, so tam zgradili še hotel Marriott in stavbe 4, 5, in 6. Leta 1985 so kot zadnjo končali še stavbo 7. 8.42 Let 93 United Airlines zapusti letališče v Newarku le nekaj minut po tem, ko so teroristi ugrabili ostala tri letala. Na krovu letala, namenjenega v San Francisco, je bilo sedem članov posadke, 33 potnikov in štirje teroristi. 8.46 Letalo American Airlines trči v severni stolp WTC, in sicer med 93. in 99 nadstropjem. Vsi potniki na krovu so ubiti, prav tako tudi številni v zgradbi. Zaradi blokiranih zasilnih izhodov je nad 91. nadstropjem ostalo ujetih na stotine ljudi. Na kraj so napotene vse razpoložljive enote policije, gasilcev in reševalcev.

icon-expand Razdejanje po napadu na dvojčka. FOTO: AP

8.50 Ameriški predsednik George Bush je medtem na obisku na osnovni šoli na Floridi. Njegovi sodelavci ga obvestijo, da je manjše letalo zadelo severni stolp WTC. Bush in svetovalci predvidevajo, da je šlo za tragično nesrečo, in ne za teroristični napad. 8.55 Zaposleni in obiskovalci južnega stolpa WTC prejmejo obvestilo, da je stolpnica zavarovana, evakuacija pa ni potrebna. Pet minut kasneje nato pristojni vendarle odredijo obvezno evakuacijo obeh stolpov. 9.00 Na krovu leta 175 stevardu Robertu Johnu Fangmanu uspe kontaktirati klicni center United Airlines v San Franciscu in sporočiti, da je letalo ugrabljeno. Nekaterim od potnikov uspe priklicati svoje bližnje.

icon-expand Nekateri zaposleni, ki so ostali ujeti v gorečih dvojčkih, so v obupu skočili v smrt. FOTO: AP

9.03 Let 175 United Airlines trči v južni stolp WTC med 77. in 85. nadstropjem. Umrlo je vseh 51 potnikov in devet članov posadke. Ni znano, koliko ljudi je umrlo v stavbi. Kmalu po trčenju so nekateri zaposleni v stavbi, ki se niso mogli rešiti, skočili v smrt. Zaradi padca iz višjih nadstropij stolpa je po ocenah oblasti umrlo od 50 do 200 oseb.

9.05 Predsednik Bush je obveščen o trčenju letala v južni stolp WTC. Jasno je, da gre za teroristični napad. 9.12 Stevardesa Renee A. May pokliče svojo mamo in ji pove, da so teroristi ugrabili letalo. Nekaj minut kasneje potnica na letu 77, Barbara K. Olson, pokliče svojega moža, zaposlenega na pravosodnem ministrstvu. Pove mu, da so ugrabitelji prevzeli nadzor nad letalom. 9.37 Letalo American Airlines trči v Pentagon. V napadu je ubitih 125 članov vojaškega in civilnega osebja. Nekaj minut kasneje steče v Washingtonu obsežna evakuacija. Izpraznijo Belo hišo in Kapitol.

icon-expand Napad na Pentagon FOTO: AP

9.59 Po tem, ko je gorel 56 minut, se v pičlih 10 sekundah zruši južni stolp WTC. Več kot 800 civilistov in reševalcev je umrlo.

10.03 Četrto ugrabljeno letalo (let 93) strmoglavi na polje blizu mesta Shanksville v Pensilvaniji, potem ko potnikom in posadki uspe vdreti v pilotsko kabino. V strmoglavljenju letala umrejo vse osebe na krovu. 10.15 Poškodovano zahodno krilo E v Pentagonu se zruši. 15 minut kasneje se zruši še severni stolp WTC v New Yorku. Več kot 1600 ljudi je umrlo zaradi napada na severni stolp.

icon-expand Zrušenje dvojčkov FOTO: AP

12.16 Ameriška zvezna uprava za civilno letalstvo zapre ameriški zračni prostor. V samo dveh urah in pol je moralo pristati okoli 4500 letal. Potniki obtičijo na letališčih, javni promet v državi je ohromljen. Ameriški predsednik z Air Force One potuje po državi v iskanju varnih lokacij. Najprej pristanejo v letalski bazi v Louisiani, nato pa v Nebraski. Pozno popoldne se vrne v Belo hišo. Popoldanske ure Po jutranjem šoku na kraju napadov stečejo obsežne reševalne akcije za morebitnimi preživeli. Zadnjega preživelega so sicer našli 12. septembra. Naslednjega dne se je WTC 7 ob 5.20 zjutraj porušil zaradi škode in požarov, ki so se zgodili že dan prej, ko se je porušil severni stolp. Ruševine stolpov so hudo poškodovale ali uničile več kot ducat sosednjih zgradb in bližnjih struktur.

icon-expand Prebivalci New Yorka, prekriti s pepelom FOTO: AP

20.30 Predsednik Bush v televizijskem nastopu nagovori ameriško javnost iz Bele hiše. "V teku je iskanje tistih, ki stojijo za temi zlobnimi dejanji. Vse vire naših obveščevalnih skupnosti in organov pregona sem usmeril v iskanje odgovornih, da bi jih privedli pred sodišče. Ne bomo razlikovali med teroristi, ki so storili ta dejanja, in tistimi, ki jih skrivajo," je dejal Bush. Po napadih Manj kot mesec dni po napadih je predsednik Bush odobril invazijo Afganistana. Podprla ga je tudi mednarodna koalicija, cilj pa je bil uničiti Al Kaido in izslediti Osamo bin Ladna. A tega je ameriška vojska iskala vse do leta 2011, ko so ga našli in ubili v Pakistanu. Domnevnega načrtovalca oziroma 'režiserja' terorističnih napadov 11. septembra, Kalida Šejka Mohameda, so aretirali leta 2003 v Pakistanu. Od takrat ga zadržujejo v Guantanamu, na sojenje pa še vedno čaka.

icon-expand Stolp svobode na sredini. FOTO: AP