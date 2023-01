'Soočamo se z grožnjo, da se bo sesul svet, kot ga poznamo'

Zelenska je izpostavila, da je vsem, ki so prišli v Davos, skupno, da so vplivni. "Loči pa vas, da vsi vpliva ne izkoriščate – ali pa ga kdo uporablja celo na način, ki še bolj deli." A po njenem takšni forumi obstajajo, ker človeštvo verjame, da lahko reši izzive, če združi vpliv.

"To je še posebej pomembno danes, ko je ruska invazija izzive sveta združila v eno veliko krizo. Soočamo se z grožnjo, da se zruši svet, kot ga poznamo, ki smo ga vajeni, kot si ga želimo," je opozorila. "Kakšno pa bo življenje v svetu, kjer se napada jedrske elektrarne, kaj se bo zgodilo z inflacijo, ko bodo lahko tisti, ki tako želijo, teptali suverenost držav? Kaj pa bo z življenjskimi stroški, ko bodo milijoni bežali in postali begunci? In kako bomo dosegli klimatsko nevtralnost, če Rusiji še nismo preprečili požiganja celotne Ukrajine s svojim orožjem in iranskimi droni," se je vprašala.

Opozorila je, da se Rusija v svoji agresiji nikoli ni nameravala ustaviti na ukrajinski meji in da gre lahko vojna še veliko dlje in poglobi krizo, če agresor ne izgubi.

Spomnila je na načrt Volodimirja Zelenskega za mir. Ta ima deset točk. Dejala je, da ne gre za politični načrt, ampak načrt za ljudi, in zbrane prosila, da pri iskanju rešitev mislijo na ljudi, katerih življenje se je zaradi vojne sprevrglo v kaos.

"Ko govorimo o jedrski varnosti, se moramo strinjati, da ne moremo dopustiti novega Černobila. Ne želimo učiti otrok, kako se zavarovati pred sevanjem. Ko govorimo o prehranski varnosti, se moramo strinjati, da je nezaslišano, da imamo lakoto zaradi agresije neke države. Ko govorimo o energetski varnosti, to pomeni, da noben otrok ne bi smel domače naloge pisati ob sveči – kot to počnejo otroci v Ukrajini, prav tako zdravniki ne bi smeli operirati ob svetlobi žepne svetilke," je dejala.

Ocenila je, da je eno najbolj bolečih poglavij načrta za mir tisto o izpustitvi zapornikov, ki so jih odpeljale ruske sile in otrok, ki so bili prisilno posvojeni, in so ostali brez vezi z družino. Gre za tisoče odraslih in otrok. Vse skupaj je označila za zločin proti starševstvu.

Izpostavila pa je tudi umik ruskih sil z ukrajinskega ozemlja. "Če pogledamo zgolj s človeškega vidika, tam živijo ljudje, ki osvoboditev čakajo v velikem strahu."

Si pa Ukrajinci želijo pravice. "To zahtevajo odrasli in otroci, ki so izgubili ude, vsi, ki so preživeli v kleteh bombardiranega Mariupola, vsi, ki so se v Buči skrivali pred smrtjo ... Pravica je nujna, da nihče na svetu ne bi več pomislil, da genocid ostane nekaznovan. Tega ne potrebujejo le mrtvi in preživeli Ukrajinci, ampak svet."

Načrt za mir pa po njenem ni omejen le na ljudi. "Ste videli požgano okolje?" je vprašala. Dejala je, da bodo to uničeno okolje zapustili naslednji generaciji.

"V Ukrajini trenutno ni varnega kraja, vsi, ki so tam, tvegajo svoja življenja. Ne morete si vzeti prostega dne od vojne. Izpostavila je, da na civilne cilje padajo izstrelki, namenjeni uničevanju vojaških ciljev. Ljudje umirajo v času foruma," je poudarila.

Dejala je, da si ne želijo zaostritve konflikta, ampak konca vojne, da se lahko ljudje vrnejo domov, da začnejo beležiti čas miru.

"Mir bo povrnila enotnost," je še dejala Zelenska, ki je s seboj med drugim prinesla soprogovi pismi za Ursulo von der Leyen in kitajskega voditelja Ši Džinpinga. Izrazila je upanje, da letošnje leto ne bo leto polikrize, ampak načrta za mir.