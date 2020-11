Trump proti Bidnu: politična soočenja brez vsebinskih presežkov

Novi koronavirus, zdravstvena reforma, protesti po nasilni policijski aretaciji in posledični smrti temnopoltega Georgea Floyda, pa tudi imenovanje republikanske vrhovne sodnice Amy Coney Barret so bile teme predvolilnih soočenj. Od napovedanih treh so ameriški volivci videli dve vroči debati Trumpa in Bidna. Prva je bila tako razgreta, da so jo številni označili za razvrednotenje predsedniške funkcije. Organizatorji druge debate so se zato vnovični polomiji izognili z izklapljanjem mikrofonov. Toda tudi v drugo sta bolj civilizirana kandidata jasno pokazala predvsem to, kako daleč narazen, vsak na svojem bregu, sta.

Ob prvi debati so se Američani spraševali, ali gledajo predsedniško soočenje ali cirkus. Več kot 230.000 mrtvih zaradi novega koronavirusa, gospodarstvo na kolenih, ljudje na pragu revščine in predsednik, ki je razburjal s kontroverznimi izjavami, napovedmi cepiva ter se prepiral s strokovnjaki. Novi koronavirus in Trumpov odziv nanj sta bili temi, ki sta nedvomno zaznamovali soočenja. Biden je Trumpa želel utišati, ta pa mu je odgovoril: "Kitajska je snedla tvoje kosilo, Joe!"Biden pa je Trumpu očital, da je najslabši predsednik, ki jih je Amerika kadarkoli imela: "Ne bom stal tukaj in razlagal, da je lažnivec, saj to vsi vedo."Biden je Trumpu o neukrepanju v času širjenja koronavirusa očital, da ga je morda pograbila panika ali pa je gledal samo borzne trge. Trump se je na to odzval: "Če bi poslušali tebe, bi državo pustili široko odprto, milijoni bi umrli, ne le 200.000. Pa še ena žrtev je preveč. Vse skupaj je kitajska krivda."

Do naslednjega soočenja je imel Trump za seboj že osebno izkušnjo z novim koronavirusom. Ker je zavrnil virtualni besedni spopad, je druga debata odpadla. Ko sta se nasprotnika znova soočila, takrat pod taktirko odločne voditeljice in gumba za ugašanje mikrofonov, pa njuna stališča glede pandemije niso bila nič bolj sorodna. Trump je menil, da "ne moremo zapreti naroda, ker ga potem ne bomo več imeli",Biden pa mu je očital, da se očitno ljudje navajajo umirati z virusom. Ostalo pa je jasno, da se Trump osredotoča zgolj na ekonomijo, za katero je bil pred izbruhom bolezni tudi prepričan, da mu bo prinesla novo izvolitev, Biden pa veliko govori o "načrtu", katerega podrobnosti nikoli ne slišimo. Na soočenju je Trumpu očital, da je v roke prejel cvetočo ekonomijo, ki pa jo je sesul. Trump se je takoj odzval, da so ekonomski kazalci dobri, saj država odlično okreva. Namesto da bi Američanom naslikala prihodnost, sta kandidata čas soočenj izkoristila, da spomnita na napake drug drugega in svojih družinskih članov. Tako je Trump Bidna opomnil na afero, ko naj bi njegov sin Hunter od žene moskovskega župana sprejel pol milijona evrov podkupnine. Biden pa mu je diplomatsko odgovoril, da "ne gre za mojo ali tvojo družino, ampak gre za vaše družine in prav te trpijo".

icon-expand Soočenje FOTO: AP

V državi, ki je tokrat tako razdeljena, da soočenja na odločitve volivcev sploh niso imela večjega vpliva, sta svoje podpornike še bolj potegnila vsak na svojo stran, in sicer ob najbolj perečih temah, kot so politični ekstremizem, priseljevanje in ločevanje družin nezakonitih migrantov na meji, pa rasizem, ki se je razplamtel v eno najbolj perečih tem. Trump je zagovarjal svojo politiko, saj je dejal, da veliko otrok pride s kriminalci in drugimi slabimi ljudmi, in da nihče ni za skupnost temnopoltih storil več kot on sam. Biden pa je na migracijsko politiko odgovoril, da so otroci pravzaprav prišli s starši, ki so jih na meji ločili. Če je Trump z obljubo zidu na meji pred štirimi leti prepričal marsikaterega Američana, jih je novi koronavirus opomnil predvsem na domače težave, tudi na nedostopen zdravstveni sistem. Tako kot že ob začetku prvega mandata je Trump tudi tokrat obljubil, da bi rad poskrbel za veliko boljšo zdravstveno oskrbo. Nič bolj konkreten ni bil protikandidat, ki ima, predvsem ko gre za področji zdravja in okolja, težave tudi v lastni stranki, saj zagovarja zmernejša stališča, kot bi nekateri želeli.

Soočenja so poskrbela, da sta oba politična pola slišala, kar sta želela, a brez vsebinskih presežkov, pa čeprav sta si nasproti stala aktualni predsednik in kandidat s pol stoletja dolgo politično kariero. Na koncu jih ni bilo malo, ki so kot najbolj"predsedniško" označili tokrat zelo zanimivo soočenje podpredsedniških kandidatov. Toda na Trumpu in Bidnu bo, da po volitvah, ne glede na zmagovalca, državi vrneta ugled in jo rešita pred popolnim razkolom. Biden je dejal, da bo Kitajsko prisilil, da bo igrala po mednarodnih pravilih, in da se Trump "druži z razbojniki, kot je tisti v Severni Koreji". Trump pa je odgovarjal, da "vsaj v vojni nismo, ampak imamo odnos". Trump je zaključil, da če pride Biden na oblast, se bo Amerika soočila z depresijo, kot je še niso videli, Biden pa je volivcem dejal, da bo poskrbel, da bodo dobili priložnosti, ki jih ta štiri leta niso. Toda v veliki meri bodo priložnosti odvisne predvsem od tega, ali bo volitvam sledila spoštljiva debata med političnima poloma ali bosta obe strani še naprej kričali druga mimo druge.