Soočenje med Walzom in Vanceom ni prineslo jasnega zmagovalca

Na televiziji Fox News so po debati navdušeno ponavljali odlomek, ko je Walz priznal, da je zamočil, ko je trdil, da se je leta 1989 udeležil kitajskih demokratičnih protestov protestov na Trgu nebeškega miru. Vance je po drugi strani analitike šokiral s trditvijo, da je Trump branil zdravstveno reformo predsednika Obame in jo celo izboljšal, čeprav je v resnici od začetka mandata leta 2017 skušal reformo, ki je vsem Američanom zagotovila dostop do zdravstva, ukiniti.

Tabor Kamale Harris je bil pred soočenjem malce zaskrbljen, kako se bo Walz odrezal, vendar so si na koncu oddahnili. Zadovoljen je lahko tudi Trump, saj je Vance po ocenah analitikov svojo nalogo opravil več kot odlično. Potem ko je Trump na soočenju s Harrisovo govoril o priseljencih, ki jedo pse in mačke, je Vance skozi soočenje deloval kot glas razuma.

Dvoboj na televiziji CBS ni prinesel jasnega zmagovalca ali poraženca. V anketi, ki sta jo na vzorcu 1630 ljudi izvedla CBS in inštitut YouGov, je za odstotno točko več sodelujočih prepričal JD Vance . Je pa analitik CNN in nekdanji svetovalec predsednika Baracka Obame David Axelrod dejal, da je dobil veliko sporočil od volivcev, ki bi si želeli, da bi bila Walz in Vance predsedniška kandidata.

Kandidata sta skozi soočenju drug drugemu priznavala dobre zamisli, do predsedniških kandidatov pa nista bila usmiljena. Vance je trdil, da je Kamala Harris na široko odprla vrata nezakonitim priseljencem, kar naj bi bil razlog za visoke cene stanovanj. Guverner Minnesote Walz mu je skozi soočenje vračal z opozarjanjem na dvostrankarski predlog zakonodaje, ki bi reševal krizo na meji, vendar je to propadlo, ker je Trump republikancem ukazal, da morajo glasovati proti, ker to potrebuje kot predvolilno vprašanje.

Pri uvodnem vprašanju o krizi na Bližnjem vzhodu je Vance dobil točke s trditvijo, da v Trumpovem času ni bilo nobenega velikega mednarodnega spopada. Walz pa je za spopade med Iranom in Izraelom obtožil Trumpa, ker je samovoljno odstopil od jedrskega sporazuma. Na vprašanje o tem, da je v preteklosti Trumpa primerjal s Hitlerjem, je Vance odgovoril, da so ga zavedli mediji. Za nekdanje lastne kritike, da Trumpu ni uspel noben velik politični podvig, pa je okrivil tako republikance kot demokrate v kongresu, ker so proti nekdanjemu predsedniku sprožali ustavne obtožbe.

Pri vprašanju o podnebnih spremembah je Walz govoril o vlaganjih v čisto energijo, Vance pa je trdil, da lahko le povečanje energetske proizvodnje v ZDA reši svet pred poplavami in drugimi posledicami. Harrisovo je obtožil, da uvaža sončne celice iz Kitajske in tako še bolj onesnažuje svet.

Ko je Vance ponavljal Trumpovo stališče, da je odprava pravice do splava na nacionalni ravni to vprašanje ustrezno prenesla na zvezne države, je demokrat poimensko našteval ženske, ki so morale za zdravstveno nego bežati preko meja zveznih držav. Navedel je primer nosečega dekleta iz Georgie, ki je na poti na splav v Severno Karolino umrlo, in zatrdil, da ne gre za pravice držav ampak za človekove pravice, med katere spada pravica do zdravstva.

"V Minnesoti zaupamo ženskam in zdravnikom. Naše stališče glede tega je – brigaj se zase," je dejal Vanceu, ki je zanikal, da je kdaj koli zagovarjal popolno prepoved splava po celotnih ZDA.

Newyorško soočenje podpredsedniških kandidatov je bilo edino pred volitvami 5. novembra. Trump in Harrisova sta se enkrat že pomerila in demokratka je republikanca izzvala na še eno soočenje, vendar je Trump to zavrnil.