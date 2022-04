Medvedčukova soproga prosi: Zamenjajte mojega moža za ujete Britance

Soproga proruskega politika Viktorja Medvedčuka, ki ga je pred dnevi aretirala ukrajinska varnostna služba, je objavila videoposnetek, v katerem britanskega premierja Borisa Johnsona prosi za pomoč. Prepričana, da lahko vpliva na mnenje predsednika Zelenskega, mu predlaga izpustitev njenega moža v zameno za britanska državljana, ki sta se predala Rusom.

"Spoštovani premier Johnson, sem Oksana Marčenko, žena politika Viktorja Medvedčuka. Prosim vas za pomoč pri zamenjavi mojega moža, ki so ga kijevske oblasti nezakonito pridržale zaradi političnih razlogov in lažnih obtožb, za vaša državljana, Aidena Aslina in Seana Pinnerja, ki sta se predala ruski vojski. Gospod premier, imate velik vpliv na predsednika Zelenskega. Če vam je mar za svoje državljane, pomagajte njihovim družinam in prijateljem, da dobijo Aidena in Seana nazaj. Meni pa pomagajte vrniti Viktorja," ga prosi.

Spomnimo. Ukrajinska varnostna služba je v torek sporočila, da je aretirala Medvedčuka, vidnega proruskega poslanca, v preteklosti enega najvplivnejših ukrajinskih politikov, ter hkrati enega najbogatejših ljudi v Ukrajini, ki zaradi tesnih vezi z Moskvo velja za zelo kontroverzno osebnost, med drugim naj bi bil ruski predsednik Vladimir Putin tudi boter njegovi hčerki.

Nekaj dni po začetku ruske invazije je Medvedčuk pobegnil iz hišnega pripora, sedaj pa so ga ukrajinske sile v posebni operaciji prijele. Že lani so v Ukrajini proti njemu sprožili postopek zaradi izdaje in poneverb, sam pa vse obtožbe zanika. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je objavil fotografijo Medvedčuka v ukrajinski uniformi in z rokami v lisicah, je Rusiji ponudil njegovo zamenjavo za zajete ukrajinske vojake. "Ruski federaciji predlagam zamenjavo tega vašega tipa za naše fante in dekleta, ki so sedaj v ruskem ujetništvu," je dejal v video nagovoru, objavljenem na Telegramu.

