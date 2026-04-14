Soproga španskega premierja obtožena več kaznivih dejanj

Po odločitvi madridskega sodnika Juana Carlosa Peinada je Begoña Gómez (55) obtožena poneverbe, izkoriščanja vpliva, korupcije v poslovnih odnosih in zlorabe sredstev. Jedro obtožb je po navedbah The Guardiana domnevna zloraba njenega položaja žene predsednika vlade za pridobitev in vodenje funkcije na madridski univerzi Complutense. Uporabila naj bi javna sredstva in osebna poznanstva za uresničevanje zasebnih interesov.
Sodnik je obtožil tudi njeno osebno asistentko Cristino Álvarez ter podjetnika Juana Carlosa Barrabésa. Vsi obtoženi očitke zavračajo.
Preiskavo je sprožila prijava sindikata Manos Limpias, znanega po politično motiviranih tožbah in povezavah s skrajno desnico. Premier Sánchez ves čas trdi, da gre za neutemeljeno in politično motivirano kampanjo proti njegovi družini ter javno dvomi v nepristranskost sodstva.
V sodni obrazložitvi je sodnik navedel, da so se ugodne odločitve za univerzitetni položaj Gómezove pojavile predvsem po tem, ko je Pedro Sánchez postal vodja socialistične stranke in kasneje premier, ter namignil na neprimerno ravnanje tudi v okviru delovanja v palači Moncloa.
Sánchez je ob obisku Kitajske poudaril, da zaupa v sodni sistem. Sodnik, ki se bo septembra upokojil, je strankam dal pet dni za odziv; sodišče bo nato odločilo, ali bo sledilo sojenje pred poroto, poroča The Guardian.
Primer prihaja v občutljivem trenutku, saj bo prihodnji mesec zaradi zlorabe vpliva potekalo sojenje premierjevemu bratu Davidu Sánchezu, hkrati pa pred sodiščem že potekajo postopki proti dvema nekdanjima visokima članoma Sánchezove vlade zaradi korupcije v času pandemije.
