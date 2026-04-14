Soproga španskega premierja obtožena več kaznivih dejanj

Po odločitvi madridskega sodnika Juana Carlosa Peinada je Begoña Gómez (55) obtožena poneverbe, izkoriščanja vpliva, korupcije v poslovnih odnosih in zlorabe sredstev. Jedro obtožb je po navedbah The Guardiana domnevna zloraba njenega položaja žene predsednika vlade za pridobitev in vodenje funkcije na madridski univerzi Complutense. Uporabila naj bi javna sredstva in osebna poznanstva za uresničevanje zasebnih interesov. Sodnik je obtožil tudi njeno osebno asistentko Cristino Álvarez ter podjetnika Juana Carlosa Barrabésa. Vsi obtoženi očitke zavračajo.

Pedro Sanchez in Begona Gomez FOTO: AP

Preiskavo je sprožila prijava sindikata Manos Limpias, znanega po politično motiviranih tožbah in povezavah s skrajno desnico. Premier Sánchez ves čas trdi, da gre za neutemeljeno in politično motivirano kampanjo proti njegovi družini ter javno dvomi v nepristranskost sodstva. V sodni obrazložitvi je sodnik navedel, da so se ugodne odločitve za univerzitetni položaj Gómezove pojavile predvsem po tem, ko je Pedro Sánchez postal vodja socialistične stranke in kasneje premier, ter namignil na neprimerno ravnanje tudi v okviru delovanja v palači Moncloa.