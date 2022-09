Sosed ga je napadel s pestmi: 'Ne mešaj se v moje življenje'

32-letni splitski podžupan Bojan Ivošević je v soboto popoldne doživel neprijeten incident, ki ga je komentiral tudi prek družbenega omrežja.

"V soboto sem bil priča družinskemu nasilju. Ker sem navajen reagirati in ker imam v navadi zaščititi šibkejše, sem se odločil posredovati. Ko sem slišal, kaj se dogaja v domu poleg mojega, sem se na soseda zadrl, naj preneha kričati. Ta je nato preskočil okno, prišel na mojo posest, me s pestjo udaril v glavo, hkrati pa mi grozil, naj se ne mešam v njegovo življenje," je zapisal podžupan. Po udarcu in grožnjah je Ivošević napadalcu dejal, da bo poklical policijo. Moški je nato pobral svoje stvari in zbežal s posestva. Podžupan je po incidentu v splitskem kliničnem centru poiskal zdravniško pomoč, kjer so mu postavili diagnozo lažje telesne poškodbe.