Soseda iz goreče hiše rešila štiri otroke

"Včeraj ob 17.39 smo dobili prijavo – v Vladislavcih gori hiša, v kateri so otroci. Na srečo sta dva soseda otroke s pogumno reakcijo še pred prihodom gasilcev iz hiše rešila," je na svojem Facebook profilu sporočila gasilska enota Čepin.

Na kraj dogodka so bili poleg njih in prostovoljnega gasilskega društva Čepin napoteni še člani gasilskih enot Vladislavci in Hrastin, skupno več kot 20 gasilcev s šestimi vozili. Požar so uspešno pogasili in preprečili, da bi se ogenj razširil na drugo hišo.

Reševalci nujne medicinske pomoči so oskrbeli štiri mladoletne otroke in njihova starša ter jih prepeljali na nadaljnje preglede v osiješko bolnišnico.