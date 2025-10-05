Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Soseda iz goreče hiše rešila štiri otroke

Vladislavci, 05. 10. 2025 12.46 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
0

Požar, ki je v soboto popoldne izbruhnil v naselju Vladislavci pri Osijeku, bi se skoraj končal tragično. Gasilci so bili obveščeni, da gori hiša, v kateri so tudi otroci. S šestimi vozili so odhiteli na kraj dogodka, a še pred njihovim prihodom sta štiri otroke iz hiše rešila pogumna soseda.

"Včeraj ob 17.39 smo dobili prijavo – v Vladislavcih gori hiša, v kateri so otroci. Na srečo sta dva soseda otroke s pogumno reakcijo še pred prihodom gasilcev iz hiše rešila," je na svojem Facebook profilu sporočila gasilska enota Čepin. 

Na kraj dogodka so bili poleg njih in prostovoljnega gasilskega društva Čepin napoteni še člani gasilskih enot Vladislavci in Hrastin, skupno več kot 20 gasilcev s šestimi vozili. Požar so uspešno pogasili in preprečili, da bi se ogenj razširil na drugo hišo.

Reševalci nujne medicinske pomoči so oskrbeli štiri mladoletne otroke in njihova starša ter jih prepeljali na nadaljnje preglede v osiješko bolnišnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iz gasilske enote Čepin so sporočili, da so izjemno ponosni na vse, ki so v reševalni akciji sodelovali, posebne čestitke pa so namenili sosedoma, ki sta s svojim pogumnim in nesebičnim dejanjem preprečila veliko tragedijo.

"Pogumnima sosedoma še enkrat čestitamo za njuno pogumno in nesebično dejanje!" so zapisali.

požar goreča hiša sosedi reševanje gasilci osijek
Naslednji članek

Češki predsednik Babišu še ni zaupal sestave vlade. Fiala priznal poraz

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256