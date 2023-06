Soseda naj bi večkrat ustrelil v glavo, ker je mislil, da je ženin ljubimec

Napadalec, ki je včeraj v glavo ustrelil moškega, je še vedno na begu. Identiteta osumljenca je znana, v iskanje pa so usmerjene vse razpoložljive sile. Ranjenec je medtem v stabilnem stanju. Se pa je oglasil napadalčev prijatelj, ki je povedal, da je osumljencu razpadal zakon in da tega ni zdržal. Prepričan je bil, da je bil moški, ki ga je ustrelil, ženin ljubimec.

Kot smo že poročali, je moški v središču hrvaškega Trogirja sredi belega dne v glavo ustrelil drugega moškega, nato pa s kraja dogodka pobegnil z motorjem. Osumljenec je 55-letni Branko Mamić, ki je bil v preteklosti že pridržan zaradi nasilja v družini in nesoglasij z ženo. Pravzaprav je bil upokojeni policist zaradi sedmih kaznivih dejanj zoper ženo in otrok nepravnomočno obsojen na dve leti in pol zapora. Deset mesecev je odslužil v zaporu, za preostanek kazni pa je bil pogojno izpuščen s petletno preizkusno dobo. Pripor so zamenjali z varnostnimi ukrepi in mu predpisali psihosocialno obravnavo, poroča 24sata.

icon-expand FOTO: Pixsell Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

"Ko so ga izpustili iz preiskovalnega zapora, sem Branku rekel, naj se umiri, naj preboli, naj pozabi in gre naprej, naj se posveti delu, a tega očitno ni zmogel, čeprav mi je rekel, da je v redu," je o ubežniku dejal njegov prijatelj Ante. Pojasnil je, da sta se pretekle mesece srečevala na kavi in da mu je rekel, da se je spametoval in da bo "šel naprej". "In poglejte, kaj je naredil na koncu. Moram reči, da sem šokiran," je še dodal. Soseda večkrat ustrelil v glavo, ker je mislil, da ga z njim vara žena Kot kaže, je zločinu botrovalo ljubosumje. Nekdanji policist je bil namreč prepričan, da ga žena vara z 32-letnikom. Vendar pa hrvaški portal 24sata navaja "dobro obveščene vire", ki zagotavljajo, da je to malo verjetno. Portal poroča, da je bil odnos med sosedom in osumljenčevo ženo platonski. Sosed se je namreč ukvarjal z ribolovom, ko je osumljenčevi ženi sporočil, da ji bo prinesel ribe, pa je ta napisala "Hvala" in dodala srček. Po poročanju portala je bilo to zgleda za osumljenca preveč, saj je bil njun zakon v zadnjih letih v škripcih. Njegov prijatelj Ante sicer tega ni želel komentirati, je pa izpostavil, da je bil Mamić izjemno pobožen, da je verjel v zakon in svojega tudi želel rešiti.

Imel je prepoved približevanja "Imata štiri hčere in sina. Vem, kako zelo pomembno mu je bilo, da bi rešil svojo družino," pravi Ante, saj da je Mamić resnično težko prenašal, da njegov zakon razpada. "Bil je res zelo pobožen in njegova družina je bila zanj sveta. Ljubosumje ga je premagalo. Rekel sem mu, naj se umakne od vsega, ure in ure sva se pogovarjala," razlaga njegov prijatelj.

icon-expand Strelec iz Trogirja FOTO: PU Splitsko-dalmatinska