Sosedje o domnevnem morilcu 14-letnice: 'Bil je čuden'

Kraj, kjer je živel, se je po krutem zločinu znašel v središču pozornosti. "O Janu ne morem povedati veliko. Pogosto sva se videla, a skoraj nikoli nisva govorila drug z drugim. Je visok, mišičast fant z rjavimi lasmi in svetlimi očmi, morda zelenimi. Sicer je bil vedno prijazen, ampak zdel se mi je čuden. To sem povedala tudi policistom," je za focus.de dejala soseda. "Pa niti ne morem razložiti, zakaj se mi je zdel čuden. Enostavno sem ob njem dobila takšen občutek. Zato sem se ga izogibala. Se je pa vedno želel pogovarjati."

Se pa spominja, da ji je ves čas govoril o svoji novi službi v Frankfurtu. Zaposlen naj bi bil v podjetju za varovanje. "Nekajkrat sem ga slišala govoriti o tem in videti je bil zelo ponosen."

Si pa tako ona kot njena sostanovalka nista nikoli predstavljali, da bi lahko storil, kar mu očitajo. Navsezadnje ni bil razdražljiv, samotarski ali vase zaprt, kot bi pričakovali od spolnega prestopnika, temveč prijazen, pravita.

Jezi jo, da v soseščini niso vedeli, kaj je storil pred tem, ko naj bi domnevno umoril 14-letno dekle. "Bila sem osupla," pravi o tem, da je, ko je bil star 14 let, skušal posiliti 11-letno dekle. Zaradi tega ga je sodišče za mladoletnike v Wetzlarju obsodilo, pristal je v zaporu.

Po izpustitvi ga je preveril osrednji urad za spremljanje storilcev spolnih prestopnikov pri državnem uradu kriminalistične policije Hessen. Tam so do konca letošnjega januarja menili, da obstaja tveganje ponovitve, toda konec januarja so bile odpravljene še zadnje uradne zahteve. Soseda pravi, da ne razume, kako so ga lahko oblasti pustile povsem samega. "Kaj nas to uči? Ni pomembno, kakšnega videza je človek, nihče ne vidi v njegovo glavo."

Veliko bolj je bil domnevni morilec poznan v kraju, kjer je preživel otroštvo, v okrožju Brandoberndorf. Prihajal naj bi iz težke družine in je kot rejenec odraščal pri družini v sosednjem Griedelbachu. Ko je kot otrok prišel v trgovino, si moral vedno paziti na stvari, se spominja domačin. Domačini so ga tudi sumili požigov.