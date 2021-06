Zagodba o neverjetni reševalni akciji in izjemni požrtvovalnosti domačinov, ki so iz tretjega nadstropja stanovanjskega bloka v ruski Kostromi pred ognjenimi zublji rešili tri otroke, stare, dve, tri in deset let. Sestrica in bratca naj bi se v stanovanju igrali z vžigalnikom in zanetili ogenj. Le pogumnim sosedom, pa gre zahvala, da se ni zgodila tragedija.

icon-expand