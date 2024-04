Sosedje preverjajo jaške, zaradi Ariana ne bodo odvažali niti smeti

Na severu Nemčije že šesti dan poteka obsežna iskalna akcija za šestletnim dečkom z avtizmom, ki je izginil blizu mesta Bremervörde zahodno od Hamburga. V iskanju dečka sodelujejo številni prostovoljci, posebni psi in vojaki s posebno tehnologijo.

Med drugim so prižigali ognjemete v upanju, da bodo dečka pritegnili, saj ga je vedno zanimal ognjemet, gasilci pa so v gozdu blizu njegovega doma razobesili sladkarije in balone.

Ker ima deček avtizem in se ne odziva, če ga kdo pokliče ali nagovori, so v iskalni akciji uporabili posebno, t. i tiho taktiko, ki pa za zdaj ni bila uspešna.

Območje iskanja so nato razširili ter uporabili brezpilotna letala in helikopter, da bi dečka opazili iz zraka. Uporabili so tudi letalo tornado, ki je s termovizijsko kamero naredilo fotografije iz zraka.

Iskanje se danes nadaljuje ob reki Oste, ki so jo sicer že na začetku tedna preiskali policijski potapljači.

Dečkovi starši pa po poročanju nemških medijev prosijo lokalne prebivalce, naj preiščejo svoje posesti, garaže in tudi različne jaške ter zabojnike za smeti, saj ne izključujejo možnosti, da se je kam skril. Zato so na območju do nadaljnjega odpovedali odvoz smeti.