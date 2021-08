Sosedje se pripravljajo na življenje s talibani, ki jih mika 'korenček', ki ga je ponudila Kitajska

Dve desetletji po tem, ko so zahodne sile pomagale odstraniti talibane z oblasti, in štiri mesece potem, ko je ameriški predsednik Joe Biden objavil svojo namero, da konča ameriško stalno vojaško prisotnost v Afganistanu, se talibani vračajo na oblast. Pravega odpora niti niso doživeli, ko so se vladne sile množično predale, so borci skupine zasegli orožje, v osvojenih mestih iz zapora izpustili svoje borce in se podali proti prestolnici, od koder je medtem v Tadžikistan odšel predsednik države.

Toda zdaj, ko se uresničuje napovedana grozljivka v kateri bo radikalna islamistična skupina popolnoma prevzela oblast, so se regionalni igralci začeli prebujati, ocenjujejo pri Economistu . " Vsi afganistanski sosedi so že sprejeli dejstvo, da bo prišlo do pohoda talibanov na afganistanski politični vrh," pravi Umer Karim iz Kraljevega inštituta v Londonu. Se pa le redki v regiji tega veselijo. Toda vseeno se ne morejo dogovoriti, kaj storiti glede tega, namesto skupne akcije tako v ospredje prihaja bitke za enostranske interese.

Večino zadnjih 20 let, ko je notranje konflikte dušila vojaška prisotnost Zahoda, so se afganistanski sosedje državi bodisi izogibaliali pa so se vmešavali zgolj toliko, ko je bilo potrebno za njihove interese. Nekateri so stopili na stran novega režima, drugi so menili, da je Afganistan primeren kraj za metanje peska v obraz Amerike.

Pakistan je v tem smislu eden najpomembnejših igralcev. Z Afganistanom nima le najdaljših mejnih povezav, ampak ima tudi tesne vezi s talibani. Njegove varnostne sile so dolgo igrale dvojno igro. Država je tako javno pomagala Ameriki v njeni "vojni proti terorizmu", po drugi strani pa skrivala Osamo bin Ladna in tiho podpirala afganistanske islamiste. Pakistan sicer bolj kot džihadizem v Afgaistanu, zanima strateška bitka z Indijo. Afganistan tako vidijo bolj kot stareško točko, kjer želijo imeti svojo vlogo, četudi to pomeni udinjanje talibanom in težave na domačem terenu. In te težave niso majhne, kar potrjuje smrt več kot 20.000 pakistanskih civilistov v valu islamističnega terorja med letoma 2002 in 2016, ki so ga večinoma zagrešile skupine, povezane z Afganistanom. Kljub temu pa v Pakistanu mnogi vzpon talibanov vidijo kot odlično zaušnico ZDA in tudi Indiji, ki je vlado v Kabulu izdatno ekonomsko in vojaško podpirala.

Javno sicer pakistanski uradniki pravijo, da so bili presenečeni nad hitrostjo ameriškega odhoda in razpadom afganistanske vlade. Vztrajajo, da so si želeli miru po pogajanjih, ne pa vojaškega udara talibanov. Prav tako trdijo, da ima Pakistan majhen vpliv na islamiste. V resnici si od novega režima obetajo koristi, a neimenovani diplomat je za Economist ocenil, da se bo Pakistan na koncu opekel med igranjem z "nevarnimi talibanskimi vžigalicami".