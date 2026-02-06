Sosedski spor glede meje? Ustrelil moškega, nato si sodil sam

Po neuradnih informacijah hrvaškega Indexa je žrtev upokojeni hrvaški karikaturist Damir Novak, ki ga je po prvih informacijah ustrelil starejši član širše družine.

Potem ko so bili policisti obveščeni, da so vaščani našli umorjenega moškega, so od njih izvedeli, da se je morebitni storilec oborožen odpravil proti gozdu. Policija ga je iskala, a se je v nekem trenutku zaslišal strel in morilca so našli mrtvega. Vzel si je življenje.

Bralci Indexa so sporočili, da so bili streli izstreljeni iz avtomatske puške. Umorjeni in morilec naj bi bila soseda, domnevno pa sta se sprla glede meje. Policija je v vasi še vedno na terenu.