Sostanovalec obtožen dvojnega umora

Oba študenta Univerze Južne Floride sta izginila 16. aprila. Dan kasneje ju je kot pogrešana prijavil družinski prijatelj, potem ko se več dni nista oglašala – kar je bilo za oba povsem neobičajno.

Preiskava je nato 23. aprila dobila nov zagon, ko so oblasti primer prekvalificirale in še istega dne zaslišale tudi osumljenega sostanovalca, ki pa je pogovor prekinil in odšel.

Že naslednji dan so policisti posredovali na domu njegove družine zaradi prijave nasilja v družini.

Sledila je napeta situacija. Abugharbieh se je zabarikadiral v hiši, zato so morali posredovati specialci. Po približno 20 minutah se je predal – brez majice, ovit v brisačo, z dvignjenimi rokami.

Takrat še ni bil obtožen umora. A preiskava se je medtem nadaljevala. Prelomni trenutek je prišel 25. aprila.

Na mostu Howard Frankland so našli truplo Zamila Limona. Trupla Nahide Bristy za zdaj še niso našli, iskanje se nadaljuje.

Na podlagi zbranih dokazov so tožilci Abugharbieha nato obtožili dveh naklepnih umorov prve stopnje z uporabo orožja.

Poleg tega se sooča še z obtožbami nasilja v družini, uničevanja dokazov in nezakonitega ravnanja s truplom.

Šerif okrožja Hillsborough je primer označil za globoko pretresljivega. Zamil Limon je študiral geografijo, okoljske vede in politiko, Nahida Bristy pa kemijo. Opisovali so ju kot odgovorna, predana in delovna, imela sta resno zvezo in sta načrtovala poroko.

Osumljeni Abugharbieh je ameriški državljan, ki je med letoma 2021 in 2023 obiskoval isto univerzo. Po podatkih oblasti ima že kartoteko, vključno z obtožbami napada in vloma, ter prijave zaradi nasilja v družini. A za zdaj ni jasno, zakaj naj bi zagrešil dvojni umor.