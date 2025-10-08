Beg bogatašev pred britanskimi davki: soustanovitelj Revoluta v Dubaj

Izvršni direktor Revoluta, milijarder, je najnovejši ultrabogati ustanovitelj, ki je zapustil London po davčni spremembi. Korporativni dokumenti iz družinske pisarne Nika Storonskega kažejo, da se je milijarder in soustanovitelj fintech podjetja Revolut preselil iz Združenega kraljestva v Združene arabske emirate.

Nik Storonski, soustanovitelj londonske aplikacije za digitalno bančništvo Revolut, se je pridružil eksodusu bogatih ustanoviteljev in vlagateljev iz Združenega kraljestva, potem ko je bila v državi odpravljena davčna olajšava. Storonski v britanski korporativni dokumentaciji za svojo družinsko pisarno, objavljeni 7. oktobra, zdaj navaja Združene arabske emirate kot svoje stalno prebivališče. V dokumentaciji je navedeno, da se je Storonski oktobra 2024 preselil iz Združenega kraljestva. Kot so ocenili pri Forbesu, je Storonskijev delež v podjetju Revolut, ki ga je leta 2015 soustanovil z Vladom Jacenkom, zdaj vreden več kot 7,9 milijarde dolarjev, londonsko fintech podjetje pa naj bi zdaj bilo v pogovorih o pridobitvi v vrednosti 65 milijard dolarjev.

Nik Storonski FOTO: Profimedia icon-expand

Storonskijev odhod je eden najbolj odmevnih odhodov bogatašev iz Združenega kraljestva, odkar je britanska vlada odpravila posebne davčne ugodnosti za tako imenovane nerezidente brez stalnega prebivališča. 200 let staro davčno pravilo je britansko prestolnico spremenilo v središče za svetovne bogataše, saj jim je omogočilo, da se do 15 let izogibajo britanskim davkom na zaslužek v tujini. Britanska ministrica za finance Rachel Reeves je aprila odpravila vrzel v zakonu, kar je sprožilo odhod bogatih ustanoviteljev in vlagateljev. Po prenovi pravil o selitvi v tujino so egiptovski milijarder Nassef Sawiris, zagonski vlagatelj Christian Angermayer ter milijarderja, ki se ukvarjata z nepremičninami, Ian in Richard Livingstone, vsi spremenili svoje prebivališče, kažejo poročila britanskih podjetij. Revolut, ki je sicer najvrednejši zagonski projekt v Združenem kraljestvu, je po svoji najnovejši poročani vrednosti prekašal nekatere največje britanske banke in celo mednarodne tekmece, kot je Nubank, ki kotira na newyorški borzi.

