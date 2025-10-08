Svetli način
Tujina

Beg bogatašev pred britanskimi davki: soustanovitelj Revoluta v Dubaj

London, 08. 10. 2025 09.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
24

Izvršni direktor Revoluta, milijarder, je najnovejši ultrabogati ustanovitelj, ki je zapustil London po davčni spremembi. Korporativni dokumenti iz družinske pisarne Nika Storonskega kažejo, da se je milijarder in soustanovitelj fintech podjetja Revolut preselil iz Združenega kraljestva v Združene arabske emirate.

Nik Storonski, soustanovitelj londonske aplikacije za digitalno bančništvo Revolut, se je pridružil eksodusu bogatih ustanoviteljev in vlagateljev iz Združenega kraljestva, potem ko je bila v državi odpravljena davčna olajšava.

Storonski v britanski korporativni dokumentaciji za svojo družinsko pisarno, objavljeni 7. oktobra, zdaj navaja Združene arabske emirate kot svoje stalno prebivališče. V dokumentaciji je navedeno, da se je Storonski oktobra 2024 preselil iz Združenega kraljestva.

Kot so ocenili pri Forbesu, je Storonskijev delež v podjetju Revolut, ki ga je leta 2015 soustanovil z Vladom Jacenkom, zdaj vreden več kot 7,9 milijarde dolarjev, londonsko fintech podjetje pa naj bi zdaj bilo v pogovorih o pridobitvi v vrednosti 65 milijard dolarjev.

Nik Storonski
Nik Storonski FOTO: Profimedia

Storonskijev odhod je eden najbolj odmevnih odhodov bogatašev iz Združenega kraljestva, odkar je britanska vlada odpravila posebne davčne ugodnosti za tako imenovane nerezidente brez stalnega prebivališča. 200 let staro davčno pravilo je britansko prestolnico spremenilo v središče za svetovne bogataše, saj jim je omogočilo, da se do 15 let izogibajo britanskim davkom na zaslužek v tujini.

Britanska ministrica za finance Rachel Reeves je aprila odpravila vrzel v zakonu, kar je sprožilo odhod bogatih ustanoviteljev in vlagateljev. Po prenovi pravil o selitvi v tujino so egiptovski milijarder Nassef Sawiris, zagonski vlagatelj Christian Angermayer ter milijarderja, ki se ukvarjata z nepremičninami, Ian in Richard Livingstone, vsi spremenili svoje prebivališče, kažejo poročila britanskih podjetij.

Revolut, ki je sicer najvrednejši zagonski projekt v Združenem kraljestvu, je po svoji najnovejši poročani vrednosti prekašal nekatere največje britanske banke in celo mednarodne tekmece, kot je Nubank, ki kotira na newyorški borzi.

Nik Storonski
Nik Storonski FOTO: Profimedia

Storonskijeve vezi z Dubajem so se v zadnjem letu okrepile, saj je soustanovitelj Revoluta v mestu govoril na več dogodkih. Revolut je lani odprl pisarno v Dubaju in septembra pridobil licenco za poslovanje v Združenih arabskih emiratih.

Storonski naj bi razvijal portfelj luksuznih nepremičnin in letovišč kot del novega potovalnega podjetja z imenom Utopia Design. Iz Revoluta so junija sporočili, da Storonski ostaja davčni rezident Združenega kraljestva in da je v ZAE potoval le zato, da bi podprl širitev zagonskega projekta. Revolut se na prošnjo za komentar tokrat ni odzval.

Storonski, rojen v Rusiji, se je preselil v Združeno kraljestvo kot trgovec, preden je leta 2015 soustanovil Revolut. Po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 se je odpovedal ruskemu državljanstvu in je zdaj menda britanski in francoski državljan.

revolut selitev združeno kraljestvo davki dubaj storonski
KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
08. 10. 2025 10.58
+1
Janša pa lepo preko Snezića v Bosno.
ODGOVORI
1 0
trollolll
08. 10. 2025 10.51
+1
kaj pljuvate po tem stricu? pogacar, roglic, djokovic in drugi sportniki so pa kul, ane? heh...
ODGOVORI
2 1
brusilec
08. 10. 2025 10.49
+0
navzgravžno da ti bogatuni gledaho sano na svojo rt.. ne vidijo da se mora denar obračat, po možnosti v državi ki jim je financirala šolanje,.. kaj ti bo nekaj milijončjov več, si bo piramido, grobnico kupil?? nekaj avtom za milijon evrov več? jahta za 150 milijonov? rakete za polete v vesolje? sami individualisti, ki imajo milijarde, njihovi delavci pa v plenicah norme za minimalca lovijo.. tudi naši športniki.. sram naj vas bo.. kar ste dobili od države, dalkoplačevalcev, bi morali počasi vrniti, za mladino ki se zgleduje po vas, da tudi oni dobijo pogoje da gredo v šport, ne pa da gledajo vaše skopuške rti samo na TVjih..
ODGOVORI
1 1
neodvisen
08. 10. 2025 10.46
+2
Pri nas pa podjetniki bežijo v tujino pred to požrešno oblastjo.
ODGOVORI
3 1
Divji petelin
08. 10. 2025 10.42
+2
Ja to so današnje resnice bogatšev, ker je Rus, upam, da ne bo iz visoke stolpnice padel iz balkona...sicer pa naši športniki, kje imajo račune in ostalo; na sončni strani alp ali Monako in ....druge davčno prijazen države...
ODGOVORI
2 0
Grickoficko
08. 10. 2025 10.39
+3
Od pamtiveka so anglezi pobirali velik procent
ODGOVORI
3 0
Wolfman
08. 10. 2025 10.30
+1
Pa tolk imajo na otoku za povedat proti migracijam arapov iz Bližnjega zahoda?
ODGOVORI
1 0
Buci in Bobo
08. 10. 2025 10.25
+4
V SLO je davčno olajšavo ukinil Golob, vlada pred njim jo je uvedla. So vlekli dividende brez plačat davka...
ODGOVORI
4 0
ŠeVednoPlešem
08. 10. 2025 10.31
+2
Slovenija je davčni raj plus, da so vse storitve skorajda zastonj - od zdravstva, šolstva
ODGOVORI
3 1
brusilec
08. 10. 2025 10.58
kakšne zdravstvene storitve? tiste na katere čakaš in umreš v urgenci?
ODGOVORI
0 0
ŠeVednoPlešem
08. 10. 2025 10.17
+9
ahahahahaha, naj pridejo v Slovenijo, pri nas je davčni raj, nihče od slovenskih menedžerjev ne beži iz Slovenije, vsi prikazujejo gromozanske davke, dobivajo subvencije, ne plačujejo prispevkov, delavce lahko prepričajo, da se odrečejo božičnice, 13 in 14 plače, ne izplačujejo delavcem bonusov, nagrad, odpisujejo jim dolgove, ne rabijo biti družbeno odgovorni, imajo zastonj zdravstveno oskrbo za sebe in svojo družino, zastonj šolstvo, zastonj vse storitve ... NE PLAČUJEJO DAVKA NA NEPREMIČNINE !!! Slovenija je še neodkriti davčni raj
ODGOVORI
9 0
ŠeVednoPlešem
08. 10. 2025 10.18
+1
*vsi prikazujejo gromozanske dobičke, ne gromozanskih davkov*
ODGOVORI
1 0
devote
08. 10. 2025 10.17
+3
pa kdo bo podpiral to kar delajo leve vlade s temi prisleki. nic delat, dobit stanovanja, hrano vse, na koncu pa se v znak hvaleznosti zganjat kriminal, posilstva, umori, kraje...tega filma vam bogati ne bodo placevali, luzerji levaski.
ODGOVORI
6 3
Puško v koruzo
08. 10. 2025 10.17
+4
Kr naj gredo v te države kjer ne spoštujejo človekovih pravic, okolja, živali in različne veroizpovedi. Tudi brez bogatašev bomo preživeli. Oni pa kmalu ne bodo brez nas.
ODGOVORI
6 2
x2f3y1q0đ5
08. 10. 2025 10.14
+3
Presenetilo me je, da nekdo tako enostavno zamenja kulturo itd. ipd. zato, da mu ostane tistih nekaj % več na trr. Ampak potem vidim, da je v resnici čisto druge kulture... Sicer pa vse več ljudi slepo sledi le toku denarja, ne glede na to, kaj lahko to na dolgi rok prinese...
ODGOVORI
4 1
kinimod
08. 10. 2025 10.07
Slovenija ? Je že videl Kanin ?
ODGOVORI
0 0
Murkovzos
08. 10. 2025 10.07
+2
Itak večinoma kopičijo bogastvo, kar potrošijo pa gre za luksuz. Če bi ta denar ostal v obtoku bi....
ODGOVORI
2 0
bronco60
08. 10. 2025 10.05
-5
Zna pasti skozi okno.
ODGOVORI
0 5
realist9000
08. 10. 2025 10.00
+1
to si želi tudi Golob, da vse kar je sposobno odide iz Slovenije
ODGOVORI
9 8
Thor78
08. 10. 2025 10.28
+3
Tako potlej postaneš najsposobnejši vrhunski menedžer.
ODGOVORI
4 1
natmat
08. 10. 2025 09.57
+2
Prepovedat mu poslovanje v VB...Naj posluje tam kjer davke plačuje...Ravno tako bi morali narediti pri nas...tisti ki so se preselili v Bosno naj iz nje carino plačujejo...pa da vidimo kaj se jim bolj splača...
ODGOVORI
8 6
Quercus
08. 10. 2025 09.56
+5
Kdo bi razumel te bogataše: pri vseh milijardah, ki jih imajo, jim je težko plačati teh par milijonov davkov.
ODGOVORI
9 4
crossman2
08. 10. 2025 10.22
+0
Če bi država delal bolj transparentno z pobranim DDV/jem , pomoje nebi bilo problema .. (delo razvrednoteno sociala gor, zapornice za plačilo povsod, uvoz inženirjev, ceste slabe, ... In lahko bi še naštevali. Mogoče če bi imeli kaj vpliva kam gre tvoj ddv saj 50% bi bilo vse bolje.
ODGOVORI
1 1
