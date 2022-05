Soustanoviteljica japonske Rdeče armade Šigenobu izpuščena zapora

76-letna Fusako Šigenobu se je desetletja izogibala aretaciji, preden so jo leta 2000 aretirali v Osaki. Skupina Rdeče armade je želela izzvati globalno socialistično revolucijo z odmevnimi terorističnimi dejanji - izvedli so vrsto zajemov talcev in ugrabitev ter smrtonosni napad na izraelsko letališče.

Šigenobu pa je bila zaprta zaradi napada na francosko veleposlaništvo v Haagu leta 1974, v katerem trije pripadniki Rdeče armade za 100 ur za talce držali veleposlanika in številne druge. Obleganje se je končalo, ko je Francija osvobodila člana Rdeče armade in je skupina odletela v Sirijo. Šigenobu sicer ni sodelovala v napadu, a je japonsko sodišče leta 2006 ugotovilo, da je pomagala pri njegovi koordinaciji, in jo zaradi tega obsodilo na 20 let zapora.

Japonska Rdeča armada se je sicer razpustila pet let prej, medtem ko je Šigenobu čakala na sojenje. Zadnji znani ukrep skupine je bil bombni napad z avtomobilom na ameriški vojaški klub v Italiji leta 1988.

Ko je zapustila zapor, se je opravičila, ker je povzročila "škodo nedolžnim ljudem". "To je bilo pred pol stoletja ... Vendar smo povzročili škodo nedolžnim ljudem, ki so nam bili tujci, tako da smo dali prednost naši bitki, na primer z zajemanjem talcev," je dejala. Pred tem pa je obžalovala tudi 26 smrtnih žrtev v napadu na letališče v Tel Avivu leta 1972.