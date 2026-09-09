South Park na račun Trumpa: 'V znak domoljubja' postajajo South America

"Navdihnjeni s pogumom in domoljubjem Appla in Googla spreminjamo ime South Park v SOUTH AMERICA," sta v izjavi povedala ustvarjalca Matt Stone in Trey Parker. "Še posebej se želimo zahvaliti naši matični družbi Paramount – kapitulaciji Skydance (Skydance Capitulation)."

Matična družba serije, Paramount Skydance, ki je v lasti Trumpovega zaveznika Davida Ellisona, naj bi po odobritvi 111 milijard dolarjev vredne združitve z Warner Bros Discovery (WBD), ki jo je odobrila Trumpova administracija, postala eden največjih medijskih konglomeratov v ZDA. Združitev je sprožila številne kritike v ustvarjalni industriji.

Šaljiva novica ekipe South Park je prišla v javnost dan po tem, ko je ameriški predsednik na družbenih omrežjih predlagal, da bi zvezno državo Novo Mehiko preimenovali v "Novo Ameriko". Objavil je videoposnetek, ustvarjen z umetno inteligenco, na katerem besedo "America" postavi čez besedo "Mexico" na tabli z napisom "Welcome to New Mexico" oziroma "Dobrodošli v Novi Mehiki".

Tehnološka velikana Apple in Google sta celo upoštevala Trumpove želje in za uporabnike svojih zemljevidov ime jezera Ontario spremenila v Ameriško jezero, tako kot sta to storila že, ko je predsednik zahteval, da se Mehiški zaliv preimenuje v Ameriški zaliv.

Ameriška zvezna vlada sicer nima pristojnosti za spremembo imena posamezne zvezne države. Objava je naletela na hiter odziv demokratov, ki so Trumpa obtožili, da želi s tem odvrniti pozornost od vojne v Iranu in naraščajočih cen.

A preimenovanje v bistvu česarkoli je zdaj že značilna Trumpova poteza. Začela so se v prvih urah njegovega drugega mandata, ko si je prizadeval Mehiški zaliv preimenovati v "Ameriški zaliv". Prejšnji mesec, ko so se trgovinske napetosti med ZDA in Kanado stopnjevale, je njegova administracija poskušala enako storiti z jezerom Ontario in ga preimenovati v "Ameriško jezero".

Preimenovanja sicer sežejo tudi onkraj ameriških meja. Nedavno je namignil, da bi po sebi poimenoval kar Hormuško ožino. Ta bi se imenovala Trumpova ožina. Poleg tega je nedavno objavil zemljevid, na katerem je Islandija skupaj z več drugimi državami, tudi Kanado in Mehiko, označena kot del ZDA.