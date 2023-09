'Sovjetska invazija na Madžarsko in Češkoslovaško je bila napaka'

Ruski predsednik Vladimir Putin je kljub temu, da je sam sprožil obsežno invazijo na Ukrajino, na gospodarskem vrhu v Vladivostoku sovjetsko invazijo na Madžarsko in Češkoslovaško označil za napačno. Dodal je, da v zunanji politiki ni prav narediti ničesar, kar škoduje interesom drugih ljudi.

Njegove pripombe, kot poroča CNN, so pravzaprav zelo protislovne, saj se njegove ruske enote še naprej bojujejo v Ukrajini, potem ko je več kot leto dni nazaj ruski predsednik sprožil invazijo na svojo sosedo. Vendar ima očitno pri sovjetskih invazijah drugačno stališče.

Na gospodarskem vrhu je Putin dobil vprašanje, kako bi odgovoril tistim, ki trdijo, da se je Sovjetska zveza obnašala kot kolonialna sila, ko je poslala tanke v Prago in Budimpešto. Putin pa je, očitno iskreno, pojasnil, da so v Rusiji že zdavnaj priznali, da je bil ta del sovjetske politike zmoten in je povzročil le napetost v odnosih. "V zunanji politiki ne smemo narediti ničesar, kar je v neposrednem nasprotju z interesi drugih narodov," je dodal. Ob tem je omenil, da države na zahodu, predvsem ZDA, zdaj delajo isto napako, kot so jo takrat naredili Sovjeti. "Pritiskajo na zaveznike, tako imenovane partnerje. Nimajo prijateljev. Imajo samo interese, to je nadaljevanje znane britanske formule."

Sovjetska zveza je namreč napadla Madžarsko leta 1956 in Češkoslovaško leta 1968. Približno 200.000 vojakov in 5000 tankov je napadlo Češkoslovaško, da bi zatrli "praško pomlad" – kratko obdobje liberalizacije v komunistični državi. Čehoslovaki so protestirali proti invaziji z javnimi demonstracijami in drugimi nenasilnimi taktikami, vendar še zdaleč niso bili kos sovjetskim tankom. Podobno je bilo na Madžarskem, leta 1956 so narodno vstajo zadušili sovjetski tanki in enote. Na tisoče je bilo ubitih in ranjenih, skoraj četrt milijona Madžarov pa je zbežalo iz države.