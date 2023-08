Sovjetsko vojaško letalo strmoglavilo, pilota sta se katapultirala

Nedelja je bila kot nalašč za letalski šov. Jasno nebo in na tisoče letalskih navdušencev na 25. letalskem šovu Thunder Over Michigan, enem vodilnih letalskih šovov v državi, vendar je bil razplet šova drugačen, kot so pričakovali.

Pilot in potnik v tandemu v letalu MiG-23 sta razkazovala sposobnosti tega letala, ko je nenadoma vse šlo po zlu. Kot je videti na videoposnetkih, je letalo začelo strmoglavljati, potnika pa sta se ob tem katapultirala. Letalo je trčilo v vozila pri apartmajskem naselju, pri čemer je za las zgrešilo stanovanjsko hišo, poroča BBC.