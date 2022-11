Oligarh se je zaradi vojne v Ukrajini odpovedal ruskemu državljanstvu. Oleg Tinkov, ki se je v preteklosti že izrekel proti konfliktu, pravi, da "se ne bo povezoval s fašistično državo".

Oleg Tinkov, miljarder, bankir in podjetnik je sprejel odločitev, da se odreče ruskemu državljanstvu. "Ne morem in ne bom se povezoval s fašistično državo, ki je začela vojno s svojo miroljubno sosedo in dnevno ubija nedolžne ljudi," je dejal Tinkov. Na spletu je trdil, da je 90 odstotkov Rusov proti vojni in je ruske sile označil za "usrano vojsko". "Upam, da mi bo sledilo več uglednih ruskih poslovnežev, kar bo oslabilo Putinov režim in njegovo gospodarstvo ter ga sčasoma pripeljalo do poraza," je zapisal na Instagramu. Delil je tudi sliko potrdila, ki to potrjuje. "Sovražim Putinovo Rusijo, ljubim pa vse Ruse, ki so proti tej nori vojni," je še zapisal.

Tinkov je eden najbolj znanih ruskih tajkunov, ustanovil je spletno banko Tinkoff Bank, ki je ena največjih ruskih posojilodajalk za državnima velikanoma Sberbank in VTB. Tinkov je bil tarča britanskih sankcij, ki so mu jih uvedli malo po začetku spopadov. Pred tem je bil leta 2020 aretiran v Londonu zaradi obtožb utaje davkov v ZDA. Zahodne sankcije proti njemu in drugim vodilnim ruskim poslovnežem, znanim kot "oligarhom" vključujejo prepoved potovanj, zamrznitev premoženja in zaseg letal in jaht. Politična in vojaška moč predsednika Vladimirja Putina močno sloni na podpori milijarderjev, ki so obogateli prek povezav v Kremlju.

icon-expand Oleg Tinkov FOTO: AP