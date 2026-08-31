'Sovražnik bo plačal posledice te napačne presoje'

Po nekajtedenskem premoru so ameriške sile znova izvedle napad na iranskem ozemlju. Tarča sta bila dva izstrelitvena sistema na iranskem otoku Larak, ki leži v Hormuški ožini v neposredni bližini pomembnega pristanišča Bandar Abas. Ameriški predstavnik je za CBS News potrdil, da so ameriške sile izvedle napad, potem ko so opazile pripadnike iranske revolucionarne garde (IRGC), ki naj bi se pripravljali na izstrelitev raket z morskimi minami v Hormuško ožino. Gre za prvi znani ameriški napad na Iran, odkar je ameriški predsednik Donald Trump konec julija začasno ustavil napade.

Iran: Dva mrtva, sledila bo kazen

Iranska revolucionarna garda je sporočila, da sta bila v ameriškem napadu ubita dva človeka, še dva pa ranjena. Njen tiskovni predstavnik Hossein Mohebbi je napad označil za "strateško in usodno napako Trumpovega režima" ter napovedal odgovor. "Sovražnik bo posledice te napačne presoje plačal tako na gospodarskem kot vojaškem področju," je dejal. Iranska tiskovna agencija Tasnim, ki je povezana z revolucionarno gardo, je poročala, da so ZDA napad izvedle z brezpilotnimi letalniki.

Iran odgovoril z balističnimi raketami

Odgovor je po navedbah Teherana sledil le nekaj ur pozneje. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je z balističnimi raketami napadla ameriške vojaške cilje v Jordaniji. Kot tarči je navedla oporišči King Hussein in Al Azraq. Po trditvah IRGC naj bi v napadu povzročili "veliko škodo", zadeli pa naj bi tehnično infrastrukturo, vzdrževalne objekte in položaje sovražnih bojnih letal. Jordanska vojska je medtem potrdila, da so rakete vstopile v njen zračni prostor, vendar trdi, da jih je zračna obramba prestregla.

Hormuška ožina FOTO: AP

Otok sredi ene najpomembnejših pomorskih poti na svetu

Lokacija ameriškega napada je posebej občutljiva. Otok Larak leži tik ob Bandar Abasu in neposredno ob Hormuški ožini, eni najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z energenti. Pred začetkom vojne je skozi ožino potovalo približno 20 odstotkov svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. Iran od začetka vojne nadzoruje promet skozi ožino. Tankerji morajo pluti mimo Laraka, kjer jih iranske oblasti preverjajo, po poročilih pa od nekaterih plovil zahtevajo tudi plačilo za prehod. Trump je prejšnji teden zatrdil, da so bile vse mine, ki jih je Iran namestil v Hormuški ožini v okviru blokade pomorske poti, odstranjene ali uničene. Ob tem je Iran posvaril, da bo vsako plovilo, ki bo poskušalo položiti nove mine, uničeno.

Vojna traja že pol leta