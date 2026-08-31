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'Sovražnik bo plačal posledice te napačne presoje'

Teheran, 31. 08. 2026 06.51 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Tanker v Hormuški ožini

Ameriške sile so napadle dva iranska izstrelitvena sistema na otoku Larak v Hormuški ožini, kar je prvi znani ameriški napad na Iran po koncu julija. Washington trdi, da so pripadniki iranske revolucionarne garde pripravljali izstrelitev raket z morskimi minami v strateško pomembno ožino. Iran je sporočil, da sta bila v napadu ubita dva človeka, še dva sta bila ranjena, nekaj ur pozneje pa je revolucionarna garda sporočila, da je z balističnimi raketami napadla ameriške vojaške cilje v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla osem raket.

Po nekajtedenskem premoru so ameriške sile znova izvedle napad na iranskem ozemlju. Tarča sta bila dva izstrelitvena sistema na iranskem otoku Larak, ki leži v Hormuški ožini v neposredni bližini pomembnega pristanišča Bandar Abas.

Ameriški predstavnik je za CBS News potrdil, da so ameriške sile izvedle napad, potem ko so opazile pripadnike iranske revolucionarne garde (IRGC), ki naj bi se pripravljali na izstrelitev raket z morskimi minami v Hormuško ožino.

Gre za prvi znani ameriški napad na Iran, odkar je ameriški predsednik Donald Trump konec julija začasno ustavil napade.

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Iranska revolucionarna garda je sporočila, da sta bila v ameriškem napadu ubita dva človeka, še dva pa ranjena.

Njen tiskovni predstavnik Hossein Mohebbi je napad označil za "strateško in usodno napako Trumpovega režima" ter napovedal odgovor.

"Sovražnik bo posledice te napačne presoje plačal tako na gospodarskem kot vojaškem področju," je dejal.

Iranska tiskovna agencija Tasnim, ki je povezana z revolucionarno gardo, je poročala, da so ZDA napad izvedle z brezpilotnimi letalniki.

Iran odgovoril z balističnimi raketami

Odgovor je po navedbah Teherana sledil le nekaj ur pozneje. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je z balističnimi raketami napadla ameriške vojaške cilje v Jordaniji. Kot tarči je navedla oporišči King Hussein in Al Azraq.

Po trditvah IRGC naj bi v napadu povzročili "veliko škodo", zadeli pa naj bi tehnično infrastrukturo, vzdrževalne objekte in položaje sovražnih bojnih letal.

Jordanska vojska je medtem potrdila, da so rakete vstopile v njen zračni prostor, vendar trdi, da jih je zračna obramba prestregla.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: AP

Otok sredi ene najpomembnejših pomorskih poti na svetu

Lokacija ameriškega napada je posebej občutljiva. Otok Larak leži tik ob Bandar Abasu in neposredno ob Hormuški ožini, eni najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z energenti.

Pred začetkom vojne je skozi ožino potovalo približno 20 odstotkov svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina.

Iran od začetka vojne nadzoruje promet skozi ožino. Tankerji morajo pluti mimo Laraka, kjer jih iranske oblasti preverjajo, po poročilih pa od nekaterih plovil zahtevajo tudi plačilo za prehod.

Trump je prejšnji teden zatrdil, da so bile vse mine, ki jih je Iran namestil v Hormuški ožini v okviru blokade pomorske poti, odstranjene ali uničene.

Ob tem je Iran posvaril, da bo vsako plovilo, ki bo poskušalo položiti nove mine, uničeno.

Vojna traja že pol leta

Najnovejše zaostrovanje prihaja približno šest mesecev po začetku vojne. ZDA in Izrael sta 28. februarja izvedla obsežne napade na Iran. Teheran je odgovoril z napadi na Izrael, ameriška vojaška oporišča in zavezniške države v Perzijskem zalivu ter dejansko zaprl Hormuško ožino za običajen pomorski promet.

Napetosti so se v zadnjih tednih znova stopnjevale tudi na gospodarskem področju. Washington je 24. avgusta napovedal nov sveženj sankcij, s katerim želi Iran dodatno gospodarsko izolirati in razširiti sekundarne sankcije proti njegovim zaveznikom.

Poglavja:
Na vrh Iran: Dva mrtva, sledila bo ka Iran odgovoril z balističnimi Otok sredi ene najpomembnejših Vojna traja že pol leta
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