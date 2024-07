'Sovražnik je za nami, morje pred nami. Kam naj gremo?'

OGLAS

Le dan po tem, ko je izraelska vojska v zračnem napadu uničila stavbo, ki je delovala kot šola in pri tem ubila 16 ljudi, prihaja do novih napadov, še bolj krutih in še bolj intenzivnih. Tokrat so napadli središče Gaze. Izraelske sile so po besedah vojske poglobile operacijo v največjem mestu na območju Gaze, katere namen je bil izločiti borce, zaradi česar je na tisoče Palestincev zbežalo z območja, ki je bilo opustošeno že v prvih tednih devet mesecev trajajoče vojne. Trdijo, da je vojska "našla in uničila mesto za izdelavo orožja in več deset kosov orožja, vključno z minometi, strojnicami in ročnimi granatami", poleg tega naj bi našli še dokumente Hamasa. A te trditve niso bile neodvisno preverjene, poroča Guardian.

Uničena Gaza FOTO: AP icon-expand

Hudi boji v prvih tednih vojne so mesto Gaza in njegovo okolico skoraj povsem izpraznili, izraelska vojska pa je večini ljudi preprečila, da bi se vrnili na svoje domove. Vendar je ostalo več sto tisoč Palestincev, ki živijo v lupinah svojih domov ali zavetiščih. Novi spopadi so pomenili novo razselitev.

"Sovražnik je za nami, pred nami pa morje, kam naj gremo?" se sprašujejo prebivalci. Kot poroča BBC, številni niso vedeli, kam naj bežijo. Ostala jim je le ena pot, na sever proti pristaniškemu območju mesta Gaza. Še pred napadom je izraelska vojska izdala ukaz za evakuacijo več četrti, vendar ukaz za evakuacijo ni bil izdan v četrti Tel al-Hava. In žrtev je ogromno. Na tem območju je po besedah IDF infrastruktura, kjer so se skrivali borci Hamasa in islamskega džihada. Delovali naj bi tudi na sedežu agencije ZN za palestinske begunce UNRWA. Priče so za Al Jazeero opisale, da so ujeti med bombardiranjem, kar jim otežuje evakuacijo. "Včeraj smo bili na območju starega mesta v Gazi in prejeli ukaz za evakuacijo, res smo odšli na območje Tal al-Hawa, ponoči pa je izraelska vojska pozvala prebivalce, da se pripravijo na ponovno bombardiranje," je dejal eden od prebivalcev. "Nismo mogli spati in ostati tam, zato smo še to območje zapustili."

