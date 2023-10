Sovražnika si (skoraj vedno) ustvariš sam

Ni prvič tako. Samo nekaj primerov: Irak in njegov voditelj Sadam Husein , ki je pozneje postal simbol vsega zla in so ZDA, s koalicijo zaveznikov, proti njemu sprožile dve vojni, ki sta na koncu razdejali državo. Najprej pa je bil Sadam Husein zaveznik ZDA. V vojni med Irakom in Iranom, ki je trajala kar osem let, med 1980 in 1988, in v kateri je po približnih ocenah padlo milijon ljudi, so vsi podpirali Irak, poleg ZDA tudi več evropskih držav in nekatere arabske. Vsi so se bali širitve islamske revolucije, ko je v Iranu leta 1979 verski voditelj Homeni ustvaril islamsko državo. Del te revolucije je bila tudi prekinitev odnosov z zahodom, posebej ZDA. Vendar pa je leta 1986 izbruhnil ogromen škandal, znan kot Irangate, ko je prišlo na dan, da so ZDA, predsednik je bil Ronald Reagan , na skrivaj trgovale tudi z Iranom in mu prodajale orožje.

Trditve so sicer v Izraelu zanikali. Ne pa bi bilo nič nenavadnega, če bi držale. Izraelu se je verjetno politika, znana že iz rimskih časov, divide et impera, torej, deli in vladaj, zdela pametna in produktivna. Dokler jih ni udarila nazaj, z vso silo.

Leta 1991 ZDA prvič napadejo Irak. Čeprav je Sadam Husein vladal z zelo trdo roko in bil neusmiljen do svojih nasprotnikov, ampak, kot se je nekoč grenko pošalil eden izmed Iračanov, ki so preživeli obe vojni in bili potem priče skoraj razpadu države in nasilju različnih verskih milic, bil je pravičen vsaj pri tem, da je enakopravno pobijal sunite, šiite, klerike, sekularne, dal je ubiti še celo svojega zeta, ker se mu je zameril. Ampak ZDA so takrat ocenile, da to ne bo zadosti za napad na človeka, ki so mu tako vedenje mirno tolerirali vsa leta zavezništva, zato so njega in njegov režim še dodatno demonizirali. Trdili so, čeprav ni bilo nobenih dokazov, da ima jedrsko, kemično orožje, ki ga potem niso nikoli našli.

Neposreden povod za začetek vojne je bilo pričanje, objavil ga je tudi CNN, dekleta, ki je trdila, da je na lastne oči videla, kako iraški vojaki v Kuvajtu iz inkubatorjev mečejo dojenčke. Pozneje se je izkazalo, da je šlo v resnici za hčerko kuvajtskega veleposlanika v New Yorku, ki v Kuvajtu ni bila že leta. Še mimogrede, tako kot je tudi v realni politiki obravnavano mimogrede, usoda največjega naroda na svetu, ki je še brez svoje države, Kurdov. Premirje in konec Zalivske vojne je Sadam izkoristil za obračun s Kurdi na jugu Iraka, kjer naj bi uporabil tudi kemično orožje. Žrtev je bilo najmanj 50 tisoč, na milijone razseljenih, ZDA so jim takrat obljubile pomoč, toda požrle besedo. Tudi vzpon skrajnih mudžahidov v Afganistanu je prišel s podporo zahoda, ZDA.

In tako naprej, številne so zakulisne zgodbe, kjer velike sile premetavajo orožje, denar, vpliv, moč, manipulacije, ob stotisočih mrtvih in milijonih razseljenih, kjer se besede, kot so mednarodno pravo, človekove pravice, razumejo in uporabljajo povsem poljubno, odvisno, ali gre za trenutnega zaveznika ali sovražnika.

Te dni gledamo eno izmed njih.

Nekaj zgodovine, leta 1947, le nekaj let torej po koncu druge svetovne vojne, OZN sprejme resolucijo o razdelitvi Palestine na arabski oz. palestinski del in izraelski, kjer je nastala država Izrael. Judje odločitev sprejmejo, Arabci jo zavrnejo.

Zakaj naj bi Judje, razseljeni po vsem svetu, prav tam našli svojo novo, staro domovino? Gre za ozemlje, ki so ga zgodovinsko, v tako imenovanih bibličnih časih, naseljevali Hebrejci, ki jim je judovska vera postala tudi identiteta. Ozemlje so si skozi zgodovino prilaščali številni vladarji, ljudje so se izseljevali, vendar pa tudi priseljevali.