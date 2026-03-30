Ker sožalje ni bilo v francoščini, mora v pokoj

22. marca je letalo CRJ-900 prevoznika Air Canada Jazz, ki je priletelo iz Montreala, na pristajalni stezi letališča La Guardia v New Yorku trčilo v gasilski tovornjak. V nesreči sta umrla pilot in kopilot.

Po tragediji se je z videoizjavo oglasil izvršni direktor letalske družbe Michael Rousseau, ki je sožalje izrazil v angleščini, s podnapisi v francoščini. To pa je sprožilo poplavo kritik, piše BBC. Kanada je namreč uradno dvojezična država, tudi za njihovo letalsko družbo velja kanadski zakon o uradnih jezikih, obvestila na letalih pa so v angleščini in francoščini. Poleg tega je bil eden od umrlih pilotov, Antoine Forest, iz francosko govorečega Quebeca.

Razbitine letala Air Canada AP

Razbitine letala Air Canada AP

Parlamentarni odbor je Rousseauja poklical v Ottawo na zagovor pred poslanci, jezen je bil tudi premier Mark Carney, ki je dejal, da je neuporaba francoščine pokazala na "pomanjkanje sočutja". Premier province Quebec, François Legault, pa je dejal, da bi moral Rousseau odstopiti, če ne zna govoriti francosko. To je ta zdaj tudi storil. Sporočil je, da na položaju ostaja le še do konca tretjega četrtletja poslovnega leta, nato pa se poslavlja. Ob napovedi upokojitve je dejal: "V veliko čast mi je bilo sodelovati s predanimi in nadarjenimi ljudmi Air Canada ter predstavljati našo izjemno organizacijo."

Za posnetek se je opravičil, dejal je, da se ni mogel "ustrezno izraziti" v francoščini, kljub temu, da se je v preteklih letih udeleževal pouka francoskega jezika. Pisno opravičilo je objavil v obeh jezikih. Dodal je, da ga globoko žalosti, da je njegova nezmožnost tekočega govorjenja francoščine "preusmerila pozornost" od žalujočih družin pilotov in osebja Air Canada.