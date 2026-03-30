Tujina

Ker sožalje ni bilo v francoščini, mora v pokoj

Ottawa, 30. 03. 2026 20.06 pred 44 minutami 2 min branja 1

Avtor:
T.H.
Razbitine letala Air Canada

Izvršni direktor letalske družbe Air Canada je najavil predčasno upokojitev, potem ko se je nanj usul plaz očitkov, ker sožalja po tragični nesreči na newyorškem letališču ni izrazil tudi v francoščini. Kanada je namreč uradno dvojezična država, tudi eden izmed umrlih pilotov je bil iz francosko govorečega dela.

22. marca je letalo CRJ-900 prevoznika Air Canada Jazz, ki je priletelo iz Montreala, na pristajalni stezi letališča La Guardia v New Yorku trčilo v gasilski tovornjak. V nesreči sta umrla pilot in kopilot.

Po tragediji se je z videoizjavo oglasil izvršni direktor letalske družbe Michael Rousseau, ki je sožalje izrazil v angleščini, s podnapisi v francoščini. To pa je sprožilo poplavo kritik, piše BBC. 

Kanada je namreč uradno dvojezična država, tudi za njihovo letalsko družbo velja kanadski zakon o uradnih jezikih, obvestila na letalih pa so v angleščini in francoščini. Poleg tega je bil eden od umrlih pilotov, Antoine Forest, iz francosko govorečega Quebeca.

Parlamentarni odbor je Rousseauja poklical v Ottawo na zagovor pred poslanci, jezen je bil tudi premier Mark Carney, ki je dejal, da je neuporaba francoščine pokazala na "pomanjkanje sočutja". Premier province Quebec, François Legault, pa je dejal, da bi moral Rousseau odstopiti, če ne zna govoriti francosko.

To je ta zdaj tudi storil. Sporočil je, da na položaju ostaja le še do konca tretjega četrtletja poslovnega leta, nato pa se poslavlja. Ob napovedi upokojitve je dejal: "V veliko čast mi je bilo sodelovati s predanimi in nadarjenimi ljudmi Air Canada ter predstavljati našo izjemno organizacijo."

Za posnetek se je opravičil, dejal je, da se ni mogel "ustrezno izraziti" v francoščini, kljub temu, da se je v preteklih letih udeleževal pouka francoskega jezika. Pisno opravičilo je objavil v obeh jezikih. Dodal je, da ga globoko žalosti, da je njegova nezmožnost tekočega govorjenja francoščine "preusmerila pozornost" od žalujočih družin pilotov in osebja Air Canada.

Pravi, da je "kljub številnim lekcijam skozi leta" njegova francoščina ostala šibka: "Iskreno se opravičujem za to, vendar si še naprej prizadevam za izboljšanje," je dejal. Zaradi neznanja jezika je bil sicer tarča kritik že v preteklosti.

Pri Air Canada pa so sporočili, da bodo iskali novega izvršnega direktorja, ki zna govoriti francosko. 

air canada sožalje nesreča Michael Rousseau

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Brus123
30. 03. 2026 20.50
Bolj papeški od papeža. To je ravno tako, kot bi od Pirc Musarjeve zahteval znanje italianščine in madžarščine.
bibaleze
