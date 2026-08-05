Del rakete SpaceX naj bi trčil v Luno

V Luno naj bi trčil del rakete Falcon 9 zasebnega vesoljskega podjetja SpaceX v velikosti približno petnadstropne stavbe. Že pred domnevnim trkom so strokovnjaki napovedali, da trčenja z Zemlje s prostim očesom ne bo mogoče videti, vendar bi sofisticiran teleskop lahko zaznal blisk z Lunine površine.

Kot poroča BBC, nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, ni bilo postavljeno tako, da bi trk posnelo v živo, zato bodo znanstveniki primerjali posnetke Lune pred in po trku. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, bi za potrditev trka lahko potrebovali več ur ali celo dni.

Ameriška vesoljska agencija Nasa navaja, da trk "ne predstavlja nevarnosti za Zemljo", strokovnjaki pa so dogodek označili kot priložnost za "zbiranje lunarnih podatkov o dogodku in izboljšanje tehnik za sledenje objektom v vesolju".