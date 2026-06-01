Spali, medtem ko so varovali kraljevo družino

Po navedbah policije je skupaj 23 policistov iz enote za zaščito kraljeve družine prejelo obvestila o neprimernem ravnanju in kršitvi službenih dolžnosti, med njimi so jih 21 premestili na delovna mesta z omejenimi dolžnostmi, poroča CNN.

V izjavi policije je navedeno, da dva policista, ki nista bila premeščena, med potekom preiskave ne bosta napotena v kraljeve rezidence. Kot so dodali, preiskave potekajo tudi v drugih kraljevih rezidencah.

O obtožbah, da so policisti zapustili svoja delovna mesta v Windsorju, ki je ena od rezidenc kralja Karla III., ter da so nekateri med delom tudi spali, je prvi poročal britanski časopis The Sun. Oblasti so nato prejšnji mesec sprožile preiskavo. Buckinghamska palača se na dogajanje za zdaj ni odzvala.