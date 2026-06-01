Spali, medtem ko so varovali kraljevo družino

London, 01. 06. 2026 17.29 pred 41 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA N.V.
Policija, zadolžena za varovanje kraljeve družine

Britanska policija je več kot 20 policistov, odgovornih za varovanje kraljeve družine, začasno premestila, potem ko so bili nekateri obtoženi, da so med opravljanjem svojih dolžnosti v gradu Windsor spali in pustili svoje položaje brez nadzora, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila londonska policija.

Po navedbah policije je skupaj 23 policistov iz enote za zaščito kraljeve družine prejelo obvestila o neprimernem ravnanju in kršitvi službenih dolžnosti, med njimi so jih 21 premestili na delovna mesta z omejenimi dolžnostmi, poroča CNN.

Policija, zadolžena za varovanje kraljeve družine
Policija, zadolžena za varovanje kraljeve družine
FOTO: AP

V izjavi policije je navedeno, da dva policista, ki nista bila premeščena, med potekom preiskave ne bosta napotena v kraljeve rezidence. Kot so dodali, preiskave potekajo tudi v drugih kraljevih rezidencah.

O obtožbah, da so policisti zapustili svoja delovna mesta v Windsorju, ki je ena od rezidenc kralja Karla III., ter da so nekateri med delom tudi spali, je prvi poročal britanski časopis The Sun. Oblasti so nato prejšnji mesec sprožile preiskavo. Buckinghamska palača se na dogajanje za zdaj ni odzvala.

policija varovanje kraljeva družina spanje

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bronco60
01. 06. 2026 18.02
A zdej pa še spat ne smejo?
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
01. 06. 2026 18.22
Ne na dolžnosti.
Odgovori
0 0
aljoteam
01. 06. 2026 17.59
Še ena obskurna novica iz Velike Britanije.. Noro in zeh.
Odgovori
+2
2 0
jast123
01. 06. 2026 17.58
pa jaz sem tudi spal v podobni državni službi....poln zadetek
Odgovori
+1
1 0
