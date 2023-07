Špance presenetil silovit naliv: da bi se rešili, so plezali na avtomobile

Hude padavine na severu Španije so se spremenile v pravo nočno moro za prebivalce mesta Zaragoza. Naliv vode je na cestah ustvaril hudournike, ki so s seboj odnašali tudi vozila. Ljudje so plezali na strehe svojih vozil in se oprijemali dreves, da ne bi odneslo še njih. Poročil o pogrešanih ali ranjenih ni.

V četrtek je sever Španije zajelo silovito neurje. Velika količina padavin se je na ulicah mesta Zaragoza spremenila v reke, ki so s seboj odnesle več deset vozil. Poročil o pogrešanih osebah ali smrtnih žrtvah poplav ni. Nekateri vozniki so zaradi nenadne deroče vode, ki je poplavila cestišče, plezali na strehe svojih vozil, drugi pa se oprijemali dreves. Na teren je bilo napotenih več gasilskih in reševalnih služb ki so poskušale rešiti ujete meščane. Policija je prebivalce mesta tudi opozorila, naj se izogibajo nepotrebnim potovanjem in ne vozijo skozi poplavljena območja. Oblasti škode, ki je nastala, še niso ocenile, gasilci pa nadaljujejo s sanacijo. Županja mesta Natalia Chueca je ob umiritvi razmer tudi dejala, da se je v desetih minutah na kvadratni meter površine zlilo približno 20 litrov dežja, v eni uri pa da je padlo 56 litrov na kvadratni meter.