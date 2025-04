Bralec Emil: dve uri ujeti na metroju, nato evakuacija

Na ulicah v številnih delih Madrida so vrnitev elektrike v torek zvečer spremljali ploskanje in vzkliki veselja prebivalcev.

Električni mrk je prizadel infrastrukturo, telekomunikacije in promet. Semaforji in dvigala na železniških postajah, letališčih in drugih stavbah niso delovali. Ljudi so morali reševati iz podzemne železnice in dvigal.

Vrata so zaprle številne trgovine in restavracije, o težavah v poslovanju so poročali z letališč in železnic. V Španiji so zaradi električnega mrka v ponedeljek razglasili izredne razmere.