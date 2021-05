Španci Maročanom očitajo 'invazijo', iz Bruslja sporočajo, da se EU ne bo pustila zastraševati

Zdaj razburjajo razkritja, da Maroko ni le začasno ustavil mejnega nadzora v noči z nedelje na ponedeljek, ampak so to novico celo razširili, da je za "prosto pot" vedelo čim več ljudi, ki so želeli migrirati v Evropo. "V nedeljo zjutraj smo od migrantov slišali, da tisti večer ne bo več mejne kontrole za Ceuto,"je za časnik ABC dejala Helena Maleno iz španske begunske organizacije Caminando Fronteras, ki ima sedež v Tangieru v Maroku.

Maroška veleposlanica v Španiji Karima Benyaichje posredno priznala, da je situacijo izzval Maroko. Preden so Benyaichovo včeraj poklicali na zagovor na špansko zunanje ministrstvo, kjer so ji povedali, da je Španija "jezna" zaradi ukinitve mejne kontrole, je javno izjavila, da bo Španija "morala živeti s posledicami svojih dejanj". Pri tem se je sklicevala na "primer Brahima Ghalija". Gre za vodjo gibanja za neodvisnost Polisario, ki se v Zahodni Sahari južno od Maroka bori za lastno državo.

Maroko v nasprotju z resolucijo ZN zahteva in nadzoruje območje, ki je bilo do leta 1975 španska kolonija. Tam redno potekajo boji med maroško vojsko in milicami Polisario. Zapletlo pa se je, ko je Španija pred kratkim Ghaliju dovolila vstop v državo "iz humanitarnih razlogov" – da se zaradi bolezni zdravi v španski bolnišnici.

Maroška vlada je to razumela kot žalitev. "V diplomatskih krizah Maroko vedno uporablja migracijski pritisk na španske meje kot sredstvo pritiska," pa je v intervjuju za APA po poročanju krone.at dejal španski politolog Carlos Echeverria.

To sicer ni edini spor med Španijo in Marokom, med drugim slednja država zahteva vrnitev eksklav Ceute in Melille.

Ceuta in Melilla imata edino kopensko mejo Evropske unije z afriško celino. Migranti zato eksklavi vedno znova uporabljajo kot odskočno desko za pot do Evrope, kjer upajo na boljše življenje.

Dogajanje pa odmeva tudi v Bruslju. Bruselj je izrazil solidarnost s Španijo, evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je Maroko pozvala, naj prepreči "nezakonite odhode" s svojega ozemlja. Komisar za evropski način življenja Margaritis Schinas pa je zjutraj za špansko radijsko postajo povedal, da Evropa "ne bo žrtev taktiziranja"."Ceuta je Evropa, ta meja je evropska meja in to, kar se tam dogaja, ni problem Madrida, je problem vseh," je dejal. "Evropske unije ne more nihče ustrahovati ali izsiljevati," je dejal Schinas, ki je spomnil, da je bilo v zadnjih 15 mesecih že "nekaj poskusov tretjih držav, da bi instrumentalizirale" migracijsko vprašanje. "Tega ne moremo prenašati," je dejal in izpostavil Turčijo.