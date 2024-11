Španci po poplavah: 'Uradniki so nas prepozno opozorili na nevarnost'

Številni prebivalci Valencie, ki so v grozljivih poplavah izgubili svoje domove in svoje bližnje, so besni, saj so prepričani, da so jih pristojni na nevarnost opozorili prepozno. SMS-sporočila so številni prejeli po tem, ko je voda že vdrla v njihove domove, čeprav je nacionalna meteorološka agencija že prej izdala rdeče opozorilo. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 158 oseb, številne pogrešane še iščejo. Kot kaže, pa se katastrofa še ni končala, saj je agencija za danes za več delov države ponovno izdala opozorila pred obilnimi padavinami.

Nekaj minut po tem, ko je deroča voda vdrla skozi vrata njenega doma, je Mari Carmen Pérez od regionalnih španskih oblasti prejela SMS-sporočilo, v katerem so jo opozorili na možnost hudourniških poplav. Ko je zazvonil telefon je voda že poplavljala kuhinjo, dnevno sobo in kopalnico, Perezova pa je morala z družino pobegniti v zgornje nadstropje, poroča AP. "Niso imeli pojma, kaj se dogaja," je Pérezova, sicer 56-letna čistilka, povedala o pristojnih. "Vse je uničeno. Prebivalci česa takega še nismo videli," je še dodala prebivalka soseske Barrio de la Torre v Valencii. Je pa imela Perezova veliko srečo, da je poplave sploh preživela. Več kot 150 ljudi je namreč umrlo, številni so ostali ujeti v avtomobilih ali pritličjih svojih domov, saj so reke prestopile bregove in poplavile na desetine krajev na južnem obrobju mesta Valencia.

Poplave so doslej terjale najmanj 158 življenj. Od tega je bilo 155 smrtnih žrtev v regiji Valencia, dve v Kastilji-La Manchi, ena pa v Andaluziji. Reševalne akcije se danes nadaljujejo, na terenu je več tisoč ljudi, na pomoč je priskočilo tudi 1200 vojakov, danes pa se jim bo pridružilo še 500. Pri reševanju si pomagajo tudi z droni, ki preletavajo poplavljena območja in iščejo morebitne preživele.

Zakaj pristojni prebivalcev o nevarnosti niso opozorili prej? Torkove in sredine poplave so zaradi ogromnega števila žrtev najhujša naravna katastrofa v Španiji v zadnjih desetletjih. Številni pa se sprašujejo, kako se je kaj takega lahko zgodilo v državi Evropske unije, ki se odlikuje po javni varnosti. Medtem ko so reševalci dan po poplavah iz blata in ruševin vlekli trupla, je začela med tistimi, ki so izgubili bližnje ali pa svoje premoženje, naraščati jeza. Ulice so bile polne ljudi, ki so šli po osnovne potrebščine, njihovi avtomobili pa so bili uničeni, ulice so še vedno polne blata in ruševin.

Valencijsko regionalno vlado kritizirajo, ker opozorila pred poplavami na mobilne telefone ni poslala vse do 20. ure v torek, ko so se poplave ponekod že začele. Hkrati pa je bilo opozorilo poslano kar nekaj časa po tem, ko je državna meteorološka agencija že izdala rdeči alarm za močno deževje. Regionalni predsednik Valencie Carlos Mazón iz konservativne Ljudske stranke je odločitev svoje administracije zagovarjal, češ da so "sledili standardnemu protokolu", ki ga je usklajevala centralna španska vlada. Odgovornosti se, kot kaže, otepa tudi špansko notranje ministrstvo, ki je v izjavi navedlo, da so regionalne uprave tiste, ki so odgovorne za pošiljanje opozoril glede poplav in drugih naravnih nesreč. Mazon je na udaru tudi zato, ker je v torek okoli 13. ure zapisal, da bo nevihtna fronta do 18. ure "izgubila moč", a zgodilo se je prav nasprotno. Res je, da je šlo za ekstremni vremenski dogodek, na katerega bi se katerakoli uprava težko pripravila in napovedala takšen obseg posledic, vendar pa ima Valencia, ki se nahaja na španski sredozemski obali, zgodovino močnih jesenskih neviht, ki povzročajo poplave, čeprav manjše kot so bile tokrat. Španska nacionalna meteorološka agencija je v nedeljo, dva dni pred tragedijo, uradnike in javnost prek svoje spletne strani in družbenih medijev opozorila, da obstaja 70-odstotna verjetnost hudournikov. Agencija je nato izdala rdeči alarm, najvišjo stopnjo opozorila, in slabo vreme napovedala že za torek ob 7.30 zjutraj.

Andreu Salom, župan valencijske vasi L'Alcudia, je za nacionalno televizijo RTVE povedal, da sta v njihovi vasi umrli najmanj dve osebi – hčerka in njena ostarela mama, ki sta živeli skupaj, policija pa še vedno išče tudi pogrešanega voznika tovornjaka. Potožil je, da prebivalci niso bili opozorjeni pred katastrofo, ki jih je prizadela. Pravzaprav se je z lokalno policijo odpravil proti reki Magro, da bi preveril, kako visoko je voda, a so se morali na poti obrniti, saj jih je presenetil "cunami vode, blata in zemlje", ki je že vdiral v mesto.