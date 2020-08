Španci potrdili: nekdanji kralj Juan Carlos v Združenih arabskih emiratih

Španski mediji so tako ugibali, kje bi lahko bil. Španski dnevnik ABC, naklonjen monarhiji, je poročal, da je bivši kralj v Abu Dabiju, drugi mediji pa so menili, da je na Portugalskem, kjer je preživel del mladosti, ali v Dominikanski republiki, kjer ima prijatelje.

Juan Carlos, ki se je na prestol povzpel po smrti diktatorja Francisca Franca novembra 1975, je odigral pomembno vlogo pri prehodu Španije v demokracijo. Abdiciral je po skoraj štirih desetletjih junija 2014. Tudi po abdikaciji je ohranil častni naziv rey – kralj, ki ga bo nosil do smrti. V zadnjih letih je imel več operacij, lani pa se je umaknil iz javnega življenja.

Konec njegovega vladanja so zaznamovali poslabšanje zdravja in škandali, vključno s korupcijsko afero, ki je vključevala njegovo hčerko Cristino in njenega soproga. Leta 2018 pa so se pojavili še omenjeni očitki, povezani s Savdsko Arabijo.